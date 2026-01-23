Новости Игры 23.01.2026 comment views icon

Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

На Xbox Developer Direct студия Playground Games и Microsoft наконец обнародовали множество информации о Fable и показали много минут геймплея.

Разработчики в очередной раз подтвердили, что игра будет именно перезагрузкой серии и будет называться просто Fable. Игрока ожидают Бауэрстоун, Гильдия героев и другие знакомые места. Приключения начнутся с превращения родной деревни в камень незнакомцем. Игра сконцентрирована на выборе вариантов и последствиях, драматических историях и традиционном для серии британском юморе. Персонаж игрока получит много возможностей кастомизации — в частности, лицо, о чем волновались фанаты.

«Это свобода идти куда хочешь, делать то, что хочешь, быть героем, каким хочешь быть. И это именно то, что лежит в основе нашей игры. Мы хотим, чтобы вы были героем, каким хотите быть. Поэтому свобода является абсолютно центральной для нее», — рассказал IGN основатель и глава Playground Ральф Фултон.

Открытый мир с живописными лесами, холмами и полянами, деревни и хутора, а также крупные города можно будет исследовать без помех. Этот мир не будет пустым: в нем обитают более 1000 NPC, созданных вручную, с которыми можно разговаривать. Они будут иметь собственные привычки, занятия и другие индивидуальные особенности. Мир будет меньше, чем игры Forza Horizon, сильно измененный движок которых используется, потому что рассчитан на скорость передвижения лошади, но гораздо больше, чем Skyrim.

В игре чрезвычайно важна мораль и репутация — люди будут знать не только ее общее значение, но и помнить конкретные поступки. Репутация в разных регионах будет отличаться. Однако мораль не будет менять внешность персонажа, как это было в первой Fable. И сама концепция морали будет отличаться от оригинала.

«Наша система морали больше касается оттенков серого. Она больше касается субъективности морали, которую мы, честно говоря, видим в мире сегодня. Нет объективного добра, нет объективного зла. Вы не можете заставить всех в мире согласиться, что что-то является злом или что-то является добром. Такого просто не бывает. […] Нет объективного добра и зла. А оригинальные игры основывались на том, что существовало объективное добро и объективное зло, и вы были где-то на этой шкале, и именно это определяло, как менялась ваша внешность», — говорит Фултон.

Помимо прохождения сюжета, у игрока Fable будет много занятий. Можно будет приобрести каждый дом или бизнес в игре и зарабатывать деньги, или же устроиться на работу. В каждое здание можно будет зайти. NPC также можно будет нанимать и увольнять. В каждого NPC можно будет влюбиться, потом жениться и завести детей. Любители боя встретят кокатриксов и других новых крупных врагов. Преодолеть их поможет ближнее и дальнобойное оружие, магия, сбивание с ног.

CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант

AMD підтвердила дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D

«Прошло много времени с момента завершения трилогии Fable. Прошло много времени с тех пор, как Fable вообще существовала. Поэтому есть много людей, которые еще не играли в Fable, и нам нужно убедиться, что они также воспринимают это как игру, в которой хотят присоединиться. Поэтому создание игры Playground, которая на самом деле не должна быть рабски основана на оригиналах, привело нас к тому, что я смотрю на игру, которая по своей сути верна этим оригинальным играм. Но я думаю, что в ней также есть много чего, что действительно понравится современным игрокам».

Перезагружена Fable выйдет осенью 2026 года на ПК (Steam), Xbox X и S, Xbox Cloud Gaming и PlayStation 5. Как собственность Microsoft, Fable в первый день будет Game Pass. Разработчики не назвали точной даты, но ожидается, что игра появится до релиза GTA 6 в ноябре.

Источники: IGN, XGTV

