Пейзажи новой Fable раскрывают увеличенный масштаб игры

Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри

Игры Fable, в частности, первая, не могли похвастаться огромными картами. Судя по эскизам, это может измениться в новой игре.

Концепт-арт от художника Fable, который уже не работает над ней, включает новые локации и знакомые места из нескольких игр серии. Кажется, игроков могут ждать не только коридорные локации, но и нечто большее, буквально. Сайт MP1st опубликовал эскизы, но следует помнить, что разработчик больше не участвует в процессе, поэтому игра может существенно отличаться. Однако некоторые детали соответствуют тем, что были в официальных трейлерах.

Как пишет Notebookcheck, ожидается, что события перезагрузки Fable будут происходить на большем Альбионе, что позволит традиционное исследование открытого мира, как в других играх. Изображения, просочившиеся в сеть, свидетельствуют о значительном расширении масштаба.

Некоторые арты сосредоточены на Бладстоуне, жестокой прибрежной общине, появившейся в Fable 2. Одно изображение, обозначенное названием города, показывает рыночный район. Видны дороги к Арене, Острову пабов и указатели с именем Джейкоб. Другие иллюстрации изображают возможную усадьбу персонажа игрока. В одном из примеров она бурлит жизнью, прежде чем потоп, вероятно, опустошил ее.

Анонсированная в 2020 году, новая игра Fable все еще не дает ответов на многие вопросы. Вероятно, Microsoft предложит больше деталей RPG от Playground Games во время Xbox Developer Direct 22 января. До сих пор известно лишь, что игра выйдет в 2026 году.

