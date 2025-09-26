Microsoft анонсировала Forza Horizon 6: самая большая карта в серии, сетинг Японии и релиз в 2026 году

Microsoft официально анонсировала Forza Horizon 6 — новую часть гонок, которая впервые перенесет игроков в Японию.

После США, Австралии, Южной Европы, Великобритании и Мексики фестиваль Horizon наконец отправляется на Восток. И именно там разработчики подготовили самую большую карту в истории серии, новый уровень детализации и самый амбициозный город — Токио. Forza Horizon 6 обещает значительно больше пандусов для разгона, коллекционных предметов, миссий и гонок. Все это — на карте, которая не только просторнее, но и плотнее предыдущих.

Playground Games стремилась отправить серию в Японию еще с момента выхода первой игры, но сделать это позволили лишь последние технические достижения. По словам арт-директора студии Дона Арсета, DLC Hot Wheels для Forza Horizon 5 помогло команде спроектировать сложную систему эстакад Токио в FH6.

Новая игра объединит городские локации столицы с сельскими районами Японии, включая гору Фудзи. А еще традиционно провернутся сезонные изменения. В то же время культурный консультант Кёко Ямашита отметила, что команда стремилась совместить гонки и настоящий дух Японии, сохранив дух Horizon.

Внезапный тизер стал приятным бонусом для пользователей. Интерес к серии не угас, поскольку в этом году игры Xbox выстрелили на PlayStation — — Forza Horizon 5 и Indiana Jones возглавили чарты PS Store. Поэтому подозреваем «японская» преемница будет ждать, когда сможет ворваться в топ продаж.

Игра будет доступна в Xbox Game Pass и будет поддерживать Xbox Play Anywhere. Forza Horizon 6 выйдет в 2026 году, сначала на ПК и Xbox, а затем и на PlayStation 5.

