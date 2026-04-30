007: First Light — три часа с игрой о молодом Бонде и почему IO Interactive не оплошала

30 апреля 2026 года ведущие игровые издания опубликовали свои впечатления от 007: First Light после закрытого медиа-превью. Журналисты провели с игрой более трех часов. Релиз на PS5, Xbox Series X/S и PC запланирован на 27 мая 2026 года.


Действие начинается еще до того, как главный герой становится Джеймсом Бондом в привычном понимании. Молодой морской летчик — ему 26 лет — единственный выживает после того, как два вертолета британского спецназа сбивают над Исландией.

Переохлажденный и без связи, он пытается ускользнуть от врагов. Именно эта миссия открывает игру и завершается заставкой с темой «First Light» в исполнении Lana Del Rey — написанной вместе с композитором Дэвидом Арнольдом, который известен работой над несколькими фильмами о Бонде.


IO Interactive перенесли в игру свой фирменный подход к свободе выбора из серии Hitman. Подойти незаметно, отвлечь внимание охранника, прорваться с боем — все варианты равноценны. Но в отличие от Хитмена, где боевые схватки были крайней мерой, в 007: First Light бой выведен на первый план. IO Interactive взяли за вдохновение freeflow-боевую систему из серии Batman: Arkham и масштабные сцены разрушения из Uncharted.

Главную роль исполняет актер Патрик Гибсон — образ Бонда в игре не привязан ни к одному из киноактеров. В касте также Джемма Чан в роли оригинального персонажа Селины Тан и Ленни Кравиц в роли антагониста Бавмы. Локации включают Исландию, отель в словацких Татрах и, по данным официального описания, несколько других точек.

Техническая база — движок Glacier с добавленной собственной системой объемного дыма, трассировкой лучей и полностью динамичным глобальным освещением. Музыку написали The Flight — дуэт, известный работой над телесериалами, — с акцентом на сочетание классических оркестровых тем Джона Барри и современных электронных текстур.

Версия для Nintendo Switch 2 перенесена на третий квартал 2026 года — то есть не выйдет одновременно с другими платформами. Игры о Джеймсе Бонде отсутствовали на рынке с 2012 года — после того как издатель Activision потерял лицензию.

IO Interactive, которая до этого сосредотачивалась исключительно на Hitman, взяла на себя лицензионный проект впервые в своей истории. Впечатления от превью у большинства изданий совпадают: игра вышла за пределы жанра «неплохого лицензионного продукта» и претендует на нечто большее.

Источник: Polygon

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
