Меланхоличный и загадочный саундтрек к 007: First Light от Ланы Дель Рей уже в доступе: слушаем вместе

Главная тема к игре «007: First Light» уже доступна на стриминговых платформах, а еще IO Interactive поделилась ею на официальном канале YouTube. Композицию под названием «First Light» исполнила Лана Дель Рей в сотрудничестве с композитором Дэвидом Арнольдом — автором музыки к нескольким фильмам о Бонде, в частности «Златовласка» и «Казино Рояль».





IO Interactive выбрала классический подход: ультрапопулярная певица, оркестровая аранжировка и атмосфера, которая настраивает на шпионские приключения еще до запуска игры. Лана Дель Рей с ее характерным меланхоличным тембром подходит к эстетике франшизы органично — не менее, чем Адель со «Skyfall» или Билли Айлиш с «No Time to Die».

«007: First Light» выходит 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Релиз версии для Switch 2 перенесен на лето. Игру разрабатывает IO Interactive — студия, известная серией Hitman, — и она рассказывает о молодом Джеймсе Бонде еще до событий знакомых фильмов. Роль агента исполняет ирландский актер Патрик Гибсон.





Ранее ITC писал, что геймплей «007: First Light» напоминает смесь Hitman и Uncharted: стелс, гаджеты, динамичные погони и оригинальный сюжет, не связанный ни с одним из фильмов. Также делились, что Amazon MGM, которая контролирует права на франшизу, поставила разработчикам лишь одно условие, чего нельзя делать с Джеймсом Бондом.

А еще мы рассказывали об утечке финала игры в сеть и предупреждали фанов быть осторожными, чтобы не испортить себе впечатление от игры.

Источник: IO Interactive