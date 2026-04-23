Гаджеты Q, социальный стелс и Tac Sim: 007 First Light получил большой геймплейный трейлер

До выхода 007 First Light остается ровно месяц, так что IO Interactive решила не держать игроков в неведении. Студия выпустила геймплейный трейлер под названием Rules of Spycraft, который подробно раскрывает, как именно работает игровой процесс будущего экшена о молодом Джеймсе Бонде.





Ключевая идея 007 First Light — Creative Approach: каждое задание можно пройти тремя принципиально разными способами. Первый — Spycraft: прослушивание разговоров, сбор разведданных, маскировка и социальный стелс, чтобы проникнуть в охраняемые зоны без единого выстрела. Второй — Gadgets: набор гаджетов от отдела Q, включая Q-Lens, Q-Watch, Dart Phone и Smoke Pod, позволяет строить миссию вокруг отвлечений и скрытых решений. Третий — Combat: когда первые два варианта исчерпаны, в ход идет кулак, оружие и среда — врагов можно бросать на препятствия, использовать пустые магазины как метательное оружие или замедлять время в критический момент благодаря способности Focus.

Между миссиями игроки возвращаются в штаб МI-6, где можно пообщаться с персонажами, собрать дополнительную разведку и подготовить снаряжение в лаборатории Q.





Отдельно трейлер презентовал режим Tactical Simulation — тренировочную программу, открывающуюся в процессе прохождения. В ней есть собственные задания, таблицы лидеров и система наград: опыт за выполнение миссий конвертируется в ранги и косметические предметы, а внутренняя валюта Intel тратится на новые образы и снаряжение. IO Interactive подтвердила, что после релиза в режим будут добавляться новые задания — то есть реиграбельность заложена в саму архитектуру игры.

007 First Light построена на движке Glacier Engine, который IO Interactive существенно расширила для нового проекта — в частности усовершенствовав объемные эффекты дыма и тумана. Игра поддерживает трассировку пути и DLSS 4.5, деталей по AMD FSR и Intel XeSS пока нет. За вдохновением разработчики обращались к боевой системе Batman: Arkham и масштабным сценам Uncharted — поэтому 007 First Light заметно динамичнее Hitman, где насилие всегда было крайним средством.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Роль молодого Бонда исполняет ирландский актер Патрик Гибсон, ментора Джона Гринуэя — Ленни Джеймс, известный по сериалу «Ходячие мертвецы». Главного антагониста Бавму сыграл музыкант и актер Ленни Кравиц Главную тему игры написала Лана Дель Рей в соавторстве с композитором Дэвидом Арнольдом.

Источник: IO Interactive