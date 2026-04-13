Новости Игры 13.04.2026

Uncharted 5: новый герой и дата выхода появились в утечке

Вадим Карпусь

Uncharted 5: новий герой і дата виходу з’явилися у витоку

Студия Naughty Dog сейчас активно работает над новым проектом Intergalactic: The Heretic Prophet. Тем не менее, как выяснилось, это не единственная игра в разработке. Компания уже подтвердила, что параллельно ведет работу еще над одним, пока не анонсированным проектом. И по данным инсайдера Alir, им может быть именно Uncharted 5. Если информация подтвердится, новая часть культовой серии может выйти раньше, чем ожидали.


Варианты событий в Uncharted 5

Финал Uncharted 4 четко дал понять, что история Нейтана Дрейка завершена. Игрокам показали его спокойную жизнь с семьей и взрослой дочерью Кэсси. Именно она сейчас в центре фанатских теорий.

Часть сообщества считает, что новая игра может сделать ставку на дуэт отца и дочери. Такой подход выглядит логичным, ведь студия уже успешно использовала подобную модель в серии The Last of Us. Идея проста: опытный искатель приключений передает навыки новому поколению.

«Звучит концептуально круто — дуэт отца и дочери, которые ищут сокровища. Было бы интересно играть за обоих», — написал один из фанатов.

Впрочем, не все в восторге от такой идеи. Другие игроки считают, что это повторение уже знакомой формулы.


Когда выйдет Uncharted 5

По слухам, релиз Intergalactic: The Heretic Prophet запланирован на середину 2027 года. Если студия действительно работает сразу над двумя крупными проектами, то выход Uncharted 5 в 2028 году выглядит реалистичным сценарием. Для фанатов, которые ждали почти десятилетие после Uncharted 4: A Thief’s End, это выглядит как долгожданное возвращение.

Пока что это лишь утечка и предположение. Naughty Dog официально не подтверждала ни саму игру, ни ее сюжет, ни главного героя. Но интерес к франшизе явно не угасает, и давление ожиданий лишь растет.

Uncharted 5 может стать переломным моментом для серии. Это будет либо мягкая передача эстафеты новому герою, либо неожиданное возвращение старого.

Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted

Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

Источник: screenrant

Ожидание длиной в десятилетие: The Last of Us Part 3 выйдет не раньше 2030-х годов
Сатира под угрозой: Нед Люк о сложностях юмора в GTA 6
"Голодные игры: Рассвет перед жатвой" показали Калкина и Хоук в новых ролях
Будущее на воде: Meyer Group представила концепт полностью электрического лайнера
Альбион ждет вовремя: Playground Games опровергли слухи о переносе Fable
Конец современного Star Trek: почему не будет продолжения
Прорвало спойлеропровод: Индонезия слила финал 007: First Light и других игр
ИИ вместо руководителя: Meta тестирует цифрового Цукерберга
Обзор PRAGMATA: шутер, который работает не по правилам
Теперь официально: Metro 2039 на Xbox First Look — когда и где смотреть мировую премьеру
Китайский прорыв: Huawei опережает Apple и Samsung с запуском уникального складного смартфона Pura X Max
Неиграбельный Starfield на PS5 разозлил фанов: массово требуют возврата средств
