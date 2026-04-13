Uncharted 5: новый герой и дата выхода появились в утечке

Студия Naughty Dog сейчас активно работает над новым проектом Intergalactic: The Heretic Prophet. Тем не менее, как выяснилось, это не единственная игра в разработке. Компания уже подтвердила, что параллельно ведет работу еще над одним, пока не анонсированным проектом. И по данным инсайдера Alir, им может быть именно Uncharted 5. Если информация подтвердится, новая часть культовой серии может выйти раньше, чем ожидали.





Варианты событий в Uncharted 5

Финал Uncharted 4 четко дал понять, что история Нейтана Дрейка завершена. Игрокам показали его спокойную жизнь с семьей и взрослой дочерью Кэсси. Именно она сейчас в центре фанатских теорий.

Часть сообщества считает, что новая игра может сделать ставку на дуэт отца и дочери. Такой подход выглядит логичным, ведь студия уже успешно использовала подобную модель в серии The Last of Us. Идея проста: опытный искатель приключений передает навыки новому поколению.

«Звучит концептуально круто — дуэт отца и дочери, которые ищут сокровища. Было бы интересно играть за обоих», — написал один из фанатов.

Впрочем, не все в восторге от такой идеи. Другие игроки считают, что это повторение уже знакомой формулы.





Когда выйдет Uncharted 5

По слухам, релиз Intergalactic: The Heretic Prophet запланирован на середину 2027 года. Если студия действительно работает сразу над двумя крупными проектами, то выход Uncharted 5 в 2028 году выглядит реалистичным сценарием. Для фанатов, которые ждали почти десятилетие после Uncharted 4: A Thief’s End, это выглядит как долгожданное возвращение.

Пока что это лишь утечка и предположение. Naughty Dog официально не подтверждала ни саму игру, ни ее сюжет, ни главного героя. Но интерес к франшизе явно не угасает, и давление ожиданий лишь растет.

Uncharted 5 может стать переломным моментом для серии. Это будет либо мягкая передача эстафеты новому герою, либо неожиданное возвращение старого.

Источник: screenrant