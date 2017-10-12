1 ноября ожидается анонс игрового смартфона Razer

Известная компания Razer, специализирующаяся на товарах для геймеров, опубликовала на своей страничке в социальной сети Twitter изображение, которое также является приглашением на мероприятие 1 ноября. Производитель обещает нам «крупный анонс».

Само собой, никаких других подробностей тизер не содержит. Но все же у нас имеется несколько предположений касательно того, что конкретно покажет Razer на этом мероприятии. Пока есть два основных варианта. Это может быть смартфон для геймеров, обсуждаемый с начала года после покупки Razer компании Nextbit, разработчика смартфона Nextbit Robin с неограниченным объемом памяти.

Напомним, еще в июле Bloomberg подтвердило разработку смартфона Razer, «адаптированного под нужды огромного сообщества хардкорных геймеров». Тут также можно вспомнить о том, что и сама Razer в прошлом месяце подтвердила факт разработки мобильного игрового устройства с анонсом до конца года, а также фотографию, на котором предположительно запечатлен этот смартфон.

Впрочем, учитывая, что глава Razer Мин-Лианг Тан, говоря о грядущем мобильном устройстве, отмечал его игровую и развлекательную направленность, но прямо не упоминал слово «смартфон», остается небольшая вероятность, что это может быть и игровой планшет. Какой из этих двух вариантов окажется верным, узнаем уже 1 ноября, компания планирует вести прямую трансляцию мероприятия.

Источник: Razer