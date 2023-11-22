$1 за минуту после достижения 90% заряда. Так Tesla борется с пробками на станциях Supercharger

Tesla, имеющая более 50 000 зарядных станций Supercharger для электромобилей по всему миру, внедряет новую систему платы за «пробки», которая призвана заставить пользователей быстрее отключать свой электромобиль. Иначе им это будет стоить денег.

В отличие от платы за простой, которая взимается с водителей поминутно, когда автомобиль остается на зарядной станции после того, как полностью зарядился, плата за пробки призвана предотвратить, чтобы пользователи заряжались до 100% на загруженных станциях. Плата за пробки вступает в действие только тогда, когда зарядные станции переполнены, а заряд аккумулятора автомобиля превышает 90%. Водители смогут видеть на экране своего автомобиля, где применяется плата за пробки, а также пятиминутный льготный период. Новая схема будет применяться к определенным станциям в США, а стоимость будет составлять 1 доллар в минуту. Tesla не раскрыла цены или стратегию развертывания за пределами США.

Ранее Tesla объясняла плату за простой тем, что водитель автомобиля «никогда не оставит транспортное средство со шлангом на заправке», и что эта же логика должна применяться к Supercharger, передает Engadget. Электромобили обычно заряжаются относительно быстро до 80–90%, после чего скорость значительно замедляется. Целью платы за пробки является сокращение продолжительности сеансов зарядки, когда станции наиболее загружены, чтобы дать возможность большему числу пользователей зарядиться.