Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной

Илон Маск от имени компании Tesla получил разрешение на постройку в Лос-Анджелесе Diner and Drive-In Movie Supercharger — зарядной станции в стиле заправок 1950-х, с закусочной и автокинотеатром, который будет работать всю ночь.

Там планируется разместить 32 зарядных станции Tesla Supercharger. Пока посетители ждут восстановления заряда своих электромобилей, они смогут перекусить, посмотреть кино или осмотреть окружающую среду с крыши заведения, передает Digital Trends.

Впервые Илон Маск заявил о такой идее, опубликовав твит в апреле 2021 года, поблагодарив город Санта-Моника.

Major new Supercharger station coming to Santa Monica soon! Hoping to have 50’s diner & 100 best movie clips playing too. Thanks Santa Monica city!

