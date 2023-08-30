Новости IT-бизнес 30.08.2023 в 17:52

Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной

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Юрій Орос

Автор новин

Илон Маск от имени компании Tesla получил разрешение на постройку в Лос-Анджелесе Diner and Drive-In Movie Supercharger — зарядной станции в стиле заправок 1950-х, с закусочной и автокинотеатром, который будет работать всю ночь.

Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной

Там планируется разместить 32 зарядных станции Tesla Supercharger. Пока посетители ждут восстановления заряда своих электромобилей, они смогут перекусить, посмотреть кино или осмотреть окружающую среду с крыши заведения, передает Digital Trends.

Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной

Впервые Илон Маск заявил о такой идее, опубликовав твит в апреле 2021 года, поблагодарив город Санта-Моника.

 

Tesla подала заявку на проект в ноябре 2022 года, прежде чем получить разрешение от мэрии Лос-Анджелеса. За тем исключением, что станцию построят нп в городе Санта-Моника, а на бульваре Санта-Моника, 7001 в Западном Голливуде (другом городе-районе Лос-Анджелеса).

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Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной
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Михайло Шпак

блогер

11

У Tesla знову проблеми з регуляторами — через прихований «‎режим Ілона», який активує автопілот без рук на кермі

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VladisLove

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Михайло Шпак

блогер

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