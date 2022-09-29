11 самых интересных новинок презентации Amazon: умные динамики, светильник для контроля сна и робот за $1500, который проследит за домашними питомцами

Amazon провела осеннюю презентацию, где представила свои обновленные устройства – публикуем подборку 11 наиболее интересных гаджетов.

Электронная книга Kindle — теперь со стилусом

Новый продукт Kindle Scribe — это планшет E-Ink, который можно использовать для чтения и письма. Он имеет 10,2 дюймовый экран с 300 dpi, а также с опцию Basic Pen или Premium Pen для стилуса.

Устройство со стандартным стилусом стоит 339 долларов и уже доступно для предварительного заказа. Premium Pen стоит на 30 долларов дороже и поставляется с настраиваемой кнопкой быстрого доступа и датчиком для ластика.

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Динамики Echo Dot пятого поколения

Amazon представила два новых динамика Echo Dot: с часами и без. Хотя внешне они выглядят похожими на устройства предыдущего поколения, теперь динамики оснащены улучшенным звуком, датчиком температуры и элементами управления жестами. Между тем, Echo Dot с часами имеет более яркий светодиодный дисплей с более высоким разрешением.

Amazon отметила, что устройства можно использовать в качестве удлинителей Wi-Fi для своей сети Wi-Fi Eero Mesh. Также эта функция появится на динамиках Echo четвертого поколения с 20 октября, а также на остальных устройствах Echo Dot четвертого поколения в «ближайшие месяцы».

Обновленное устройство Echo Auto

Гаджет Echo Auto не обновлялся с 2018 года. Его основная функция — внедрение голосового помощника Alexa в ваш автомобиль, который даст возможность без помощи рук управлять аудиосистемой вашего автомобиля, звонками по Bluetooth и многим другим.

Echo Auto второго поколения стоит 54,99 долларов и по габаритам меньше своего предшественника, что значительно облегчит поиск места для его установки на приборной панели. У него также меньше микрофонов по сравнению с оригиналом — пять вместо восьми, но это компенсируется улучшенными алгоритмами, которые помогают ему отличать голосовые команды от других звуков в машине.

Голосовой помощник BMW на основе Alexa

BMW использует технологию голосового помощника для создания собственной системы с помощью программы Alexa Custom Assistant от Amazon. Своего собственного помощника для автомобилей компания планирует выпустить в ближайшие два года.

Halo Rise — трекер сна в виде светильника

Устройство можно просто поставить на прикроватную тумбочку и оно будет отслеживать ваш сон с помощью датчиков движения и дыхания, а после сообщать — насколько хорошо вы спали. Его также можно использовать как будильник.

Устройство будет стоить 139,99 долларов, а выйдет в конце этого года.

Fire TV Cube — управление кабельным телевидением с помощью голоса

Последняя версия устройства Fire TV Cube от Amazon поставляется с несколькими обновлениями. Они включают в себя наличие входа HDMI для подключения кабельной приставки и дальнейшего управления ею при помощи голоса, новую функцию для повышения разрешения контента высокой четкости, поддержку Wi-Fi 6E, а также новый восьмиядерный чип, который, по словам Amazon, на 20 процентов быстрее, чем предыдущее устройство.

Новый Fire TV Cube стоит 139,99 долларов. Предварительные заказы на устройство стартовали сегодня, а поставки начнутся в октябре.

Высококачественные телевизоры 4K Fire TV

В дополнение к новому Fire TV Cube, Amazon также представила два новых телевизора Fire TV Omni QLED, оснащенные датчиками внешней освещенности, которые затемняют дисплей, когда никого нет рядом.

65-дюймовый телевизор стоит от 799 долларов, а 75-дюймовый телевизор — 1099,99 долларов.

Крепление для камеры Blink Mini

Amazon представила способ превратить Blink Mini в стационарное устройство с камерой, которым удобно управлять. Просто поместите камеру на новое крепление Mini Pan Tilt, установите ее на стол, а затем удаленно осмотрите комнату при помощи приложения Blink.

Отдельное крепление Mini Pan Tilt стоит 29,99 долларов, в комплекте с камерой — 59,99 долларов.

Ring Spotlight Pro — обновленная камера с беспроводной связью

Новая Spotlight Cam Pro от Ring поставляется с более продвинутыми функциями, такими как 3D-детектор движения, функция «color pre-roll» и вид с высоты птичьего полета, что необычно для устройства с беспроводной опцией.

В то время как проводная и беспроводная версии стоят по 229,99 долларов, модель с зарядкой от солнечной панели стоит 249,99 долларов. Сегодня они доступны для предзаказа.

Робот Amazon Astro может следить за питомцами

Amazon также не оставил без внимания своего робота Astro за 1449,99 долларов (который в настоящее время стоит 999,99 долларов только по приглашению).

Позже в этом году двухколесный робот получит обновление, которое позволит ему обнаруживать ваших питомцев по движению и отправлять вам видео с ними.

Еще несколько интересных новинок Amazon 2022 года можно увидеть в видео ниже.

Источник: The Verge