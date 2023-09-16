19 разработчиков игр отключили монетизацию Unity Ads, пока разработчик движка не изменит ценовую политику – речь о тысячах игр с миллиардами загрузок

Разработчики игр, которые пострадали от новой модели ценообразования Unity, наносят ответный удар. Объединение 19 компаний, преимущественно находящихся в Европе и разрабатывающих мобильные игры, опубликовал открытое письмо с призывом к Unity изменить недавно объявленную политику комиссий. Разработчики приняли ответные меры, которые могут ощутимо ударить по компании.

«В качестве курса немедленных действий наш коллектив компаний-разработчиков игр вынужден отключить всю монетизацию IronSource и Unity Ads в наших проектах, пока эти изменения не будут пересмотрены», — говорится в письме.

По сути, компании, представляющие тысячи игр с миллиардами загрузок, заблокировали для Unity возможность зарабатывать больше денег на их играх. Ранее звучали многочисленные сообщения от разработчиков, призывавших компанию изменить курс. Некоторые из них угрожали никогда не использовать Unity или перенести собственные проекты на другие движки.

Напоминаем, что спор между авторами движка и игр возник после решения Unity взимать плату с разработчиков за каждую инсталляцию игры по достижении определенных пределов количества загрузок и дохода. Хотя компания утверждает, что это повлияет только на 10% ее клиентов, до сих пор не ясно, как Unity собирается отслеживать установку и как она намерена отличить «действительную» установку от «недействительной».

В ответе The Verge представитель Unity признал, что программы монетизации были приостановлены и отметил, что это, вероятно, произошло из-за новых комиссий. Он рассказал, что в ответ Unity приостановит свои программы привлечения пользователей для соответствующих игр, что ограничит их способность к распространению.

Кроме ценового вопроса, разработчиков огорчает единоличное нарушение Unity политик и договоренностей, актуальных ранее и смещение внимания в разработке интересных игр в сторону увеличения их доходности на пользователя.

Источник: The Verge