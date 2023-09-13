Новости IT-бизнес 13.09.2023 в 10:18

Unity внедряет плату за каждую установку игры ─ до $0,20

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Unity добавляет новую плату за каждую установку игры, использующей Unity Engine, сообщила компания. Начиная с 1 января, плата Unity Runtime Fee будет взиматься с любой игры, преодолевшей за последний год определенный порог дохода и определенное количество установок за все время. Размер комиссии и рассматриваемые пороговые значения варьируются в зависимости от типа подписки Unity, которую имеет разработчик.

Для пользователей Unity Personal и Unity Plus пороговые значения составляют $200 тыс. дохода в год и 200 тыс. установок за все время. Для учетных записей Unity Pro и Unity Enterprise пороговые значения составляют $1 млн годового дохода и 1 млн установок за все время.

Сумма платы также различается. Подписчики Unity Personal должны платить больше всего за каждую установку сверх порогового значения ($0,20), а для учетных записей Unity Enterprise установлена наименьшая плата ─ $0,01 за каждую установку свыше 2 млн. Размер платы снижен для разработчиков на развивающихся рынках:

  • Unity Personal ─ $0,02 за установку сверх порогового значения
  • Unity Enterprise ─ $0,005 за установку.

Существующие игры, созданные на Unity, также будут облагаться сбором Unity Runtime Fee, начиная с 1 января, если они достигнут пороговых значений. Сборы не распространяются на неигровые приложения.

«Мы выбрали этот вариант, потому что при каждой загрузке игры также устанавливается Unity Runtime», — пояснила компания. «Кроме того, мы считаем, что начальная плата за установку позволяет создателям сохранять постоянную финансовую прибыль от взаимодействия с игроками, в отличие от доли дохода».

Unity заявила, что ее код Runtime загружают миллиарды раз в месяц.

Кроме того, Unity заявила, что прекращает поддержку плана подписки Unity Plus. Существующим подписчикам Plus будет предложено перейти на Unity Pro по цене Plus на год.

Источник: gamesindustry

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