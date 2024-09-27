200 км пробега за 5 минут зарядки — SAIC, GM и CATL разработали батарею со скоростью зарядки 6C

Совместное предприятие General Motors и SAIC вместе с CATL разработали аккумулятор, который позиционируется как самый быстро заряжаемый аккумулятор для электромобилей среди всех доступных на сегодня.

Аккумулятор основан на литий-железо-фосфатной (LFP) технологии и обеспечивает скорость зарядки 6C. C означает коэффициент зарядки аккумулятора, а 6C означает, что аккумулятор, теоретически, можно полностью зарядить за одну шестую часа — 10 минут. На практике новый аккумулятор за короткий 5-минутный цикл зарядки восстанавливает запас хода более чем на 200 км.

По словам SAIC-GM, аккумулятор 6C использует ряд новейших технологий быстрой зарядки для повышения эффективности электрохимических реакций, повышения эффективности зарядки и обеспечения стабильной работы батареи. Согласно заявлению, новый состав электролита улучшает проводимость и снижает его вязкость, усиливая десольватацию ионов лития.

Что самое лучшее в этой новости, так это тот факт, что речь идет не об отдаленной технологии, которую надо ждать годами, а уже готовом решении. Отмечается, что первый автомобиль, который будет использовать новый аккумулятор, будет выпущен в следующем году.

Аккумулятор разработан для работы на платформе электромобилей GM Ultium, которая использует архитектуру quasi-900V, новый структурный дизайн CTP и лучшие возможности охлаждения. Ultium является фундаментальной основой для электромобилей следующего поколения GM, которые выйдут уже в следующем году. Дополнительные детали о новом аккумуляторе также раскроют в следующем году.

Источник: arenaev

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