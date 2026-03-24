905 км автономности и облик Porsche Taycan: Huawei и SAIC запустили электромобили Z7 и Z7T

Huawei продолжает завоевывать рынок электромобилей и вместе с SAIC Motor открыли предзаказы на новые модели Saic Z7 и Z7T. Они явно нацелились в премиум-сегмент, где до сих пор доминируют европейские бренды.





Обе новинки входят в экосистему HIMA. Это формат продажи авто через фирменные магазины Huawei. Сам бренд Saic создали как совместный проект двух гигантов, которые хотят закрепиться среди топовых производителей электрокаров.

Z7 — это седан-купе, а Z7T — спортивный универсал. Дизайн откровенно намекает на Porsche Taycan: вытянутый силуэт, плавные линии и акцент на динамике. Габариты соответствующие: 5036 мм в длину, 1975 мм в ширину и колесная база 3000 мм, что прямо говорит о просторном салоне.

Технически это «близнецы». Базовая версия получила один электромотор на задней оси мощностью 264 кВт (354 л.с.). Полноприводная версия с двумя моторами выдает уже 434 кВт (582 л.с.). Самый быстрый из них — седан Z7: разгон до 100 км/ч занимает 3,44 секунды. Однако практичнее выглядит универсал Z7T, который обеспечивает до 1694 л полезного объема багажника против 1582 л у седана.





Комплектации предлагают батареи емкостью 81 кВт-ч или 100 кВт-ч. По китайскому циклу, запас хода достигает до 905 км, хотя в реальной жизни он будет ниже. Плавность движения обеспечивает активная подвеска, которая подстраивается под дорогу.

Салон включает большой «плавающий» центральный экран, отдельный дисплей для водителя и проекцию на лобовое стекло. Пассажирское сиденье выполнено в формате «нулевой гравитации». Всего доступно пять цветов интерьера.

Ключевая особенность Saic Z7 и Z7T — это технологии Huawei. Обе модели оснащены системой помощи водителю Huawei ADS 4.1 с LiDAR на 896 линий. Такой сенсор видит объекты высотой 14 см на расстоянии до 122 м даже ночью.

Цены стартуют с 228 800 юаней (около €28 361) за Z7 и 239 800 юаней (около €29 720) за Z7T. Для ранних заказов предлагают бонусы на 11 000 юаней (€1 400).

Предыдущая модель H5 продалась тиражом 33 222 авто с конца 2025 года, что довольно неплохо, но для Китая это только начало. Новые Z7 и Z7T делают ставку на скорость, дизайн и технологии, чтобы забрать большую долю премиум-рынка.

Источник: arenaev