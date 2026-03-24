

905 км автономности и облик Porsche Taycan: Huawei и SAIC запустили электромобили Z7 и Z7T

Вадим Карпусь

905 км автономності і вигляд Porsche Taycan: Huawei і SAIC запустили електромобілі Z7 і Z7T

Huawei продолжает завоевывать рынок электромобилей и вместе с SAIC Motor открыли предзаказы на новые модели Saic Z7 и Z7T. Они явно нацелились в премиум-сегмент, где до сих пор доминируют европейские бренды.


Обе новинки входят в экосистему HIMA. Это формат продажи авто через фирменные магазины Huawei. Сам бренд Saic создали как совместный проект двух гигантов, которые хотят закрепиться среди топовых производителей электрокаров.

Z7 — это седан-купе, а Z7T — спортивный универсал. Дизайн откровенно намекает на Porsche Taycan: вытянутый силуэт, плавные линии и акцент на динамике. Габариты соответствующие: 5036 мм в длину, 1975 мм в ширину и колесная база 3000 мм, что прямо говорит о просторном салоне.

Технически это «близнецы». Базовая версия получила один электромотор на задней оси мощностью 264 кВт (354 л.с.). Полноприводная версия с двумя моторами выдает уже 434 кВт (582 л.с.). Самый быстрый из них — седан Z7: разгон до 100 км/ч занимает 3,44 секунды. Однако практичнее выглядит универсал Z7T, который обеспечивает до 1694 л полезного объема багажника против 1582 л у седана.


Комплектации предлагают батареи емкостью 81 кВт-ч или 100 кВт-ч. По китайскому циклу, запас хода достигает до 905 км, хотя в реальной жизни он будет ниже. Плавность движения обеспечивает активная подвеска, которая подстраивается под дорогу.

Салон включает большой «плавающий» центральный экран, отдельный дисплей для водителя и проекцию на лобовое стекло. Пассажирское сиденье выполнено в формате «нулевой гравитации». Всего доступно пять цветов интерьера.

Ключевая особенность Saic Z7 и Z7T — это технологии Huawei. Обе модели оснащены системой помощи водителю Huawei ADS 4.1 с LiDAR на 896 линий. Такой сенсор видит объекты высотой 14 см на расстоянии до 122 м даже ночью.

Цены стартуют с 228 800 юаней (около €28 361) за Z7 и 239 800 юаней (около €29 720) за Z7T. Для ранних заказов предлагают бонусы на 11 000 юаней (€1 400).

Предыдущая модель H5 продалась тиражом 33 222 авто с конца 2025 года, что довольно неплохо, но для Китая это только начало. Новые Z7 и Z7T делают ставку на скорость, дизайн и технологии, чтобы забрать большую долю премиум-рынка.

Porsche Taycan 2025 года: зарядка до 80% за 18 минут и кнопка «Обгон» для кратковременного повышения мощности

Источник: arenaev

Популярные новости

arrow left
arrow right
Появились подробности о предстоящем Huawei nova 16 Ultra: LTPO-дисплей, новый сенсор и аккумулятор на 7000 мА-ч
BYD Han L DM получил до 25 км дополнительного электрического пробега после OTA-обновления
Tesla снизила цену Cybertruck до $59 990 и удешевила Cyberbeast на $15 000
В Украину завезли 504 авто с налогом на роскошь: в 3 раза меньше, чем в прошлом году
Электрокары все? Заводы батарей в США переквалифицируются на аккумуляторы для ИИ-датацентров
Сколько стоит "заправлять" электромобиль от собственной солнечной электростанции: итог за 2 года
Электромобили впервые обошли бензиновые авто по продажам в Европе
Kia EV2 от €26 600 имеет до 453 км автономности и может отдавать энергию
Медленное внедрение iOS 26 на iPhone могло навредить продажам Tesla
Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза
Электрокар, который смог: Xiaomi SU7 сохранил 94,5% ресурса батареи после 265 000 км пробега
Разделение огня и электричества: китайская Svolt создала батарею, которая "спасет" пассажиров электрокара во время пожара
Ford теперь взимает дополнительную плату за передний багажник в авто
Tesla на "автопилоте" FSD протаранила шлагбаум железнодорожного переезда
Не просто мода: спутники подтвердили связь между "чистотой" воздуха и количеством электромобилей на дорогах
Вышел Xiaomi SU7 2026: до 902 км автономности, 670 км за 15 минут и автопилот в базе
BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю
Представлен AUDI E7X: большой SUV с 670 л.с., 751 км запаса хода и LiDAR
Анонсирован BMW i3 2026: запас хода 700+ км и мощность как у M3
Розетка на колесах: Volkswagen показала ID.3 Neo с новыми функциями и увеличила запас хода ID.4 и ID.5
Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027: кнопки снова на руле, ChatGPT в салоне и обмен данными о ямах
