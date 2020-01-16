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2019 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений

2019 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений

2019 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений


Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), а также Всемирная метеорологическая организация (WMO) подтвердили, что 2019-й стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений. Ещё более тревожным звучит новость о том, что самым жарким оказалось и минувшее десятилетие. Это подтверждают данные службы по изменению климата Copernicus, которая является инициативой Европейского Союза.

Рекорд был зафиксирован в 2016 году. Тогда глобальная среднегодовая температура поверхности планеты была на 0,04 градуса Цельсия выше, чем в 2019 году. Тем не менее прошедший год тоже ознаменовался своими рекордами. Это был самый жаркий год в Европе и самый тёплый, судя по средней температуре воды в океанах. По мнению экспертов, это не случайность, что говорит о трансформации планеты, вызванной глобальным изменением климата.

Сжигание ископаемого топлива уже разогрело нашу планету на 1 градус больше, чем в прединдустриальный период (вторая половина ХIХ века). Парижское соглашение по климату в 2015 году ставило за цель снизить повышение температуры на 2 градуса, но по мнению учёных, к тому времени мир может потерять 99% коралловых рифов, а 70% береговых линий исчезнут под водой из-за повышения уровня моря. Ранее Всемирная метеорологическая организация предположила, что нынешний уровень выбросов углекислого газа, может привести к глобальному потеплению на уровне от 3 до 5 градусов к концу текущего столетия.

Глава WMO Петтери Таалас (Petteri Taalas) в своём заявлении обратил внимание общественности на то, что 2019 год оказался самым жарким и засушливым в Австралии. Это привело к масштабным лесным пожарам, которые нанесли огромный вред дикой природе и экосистемам. По его мнению, в 2020 году и в ближайшие десятилетия мы неоднократно увидим такие экстремальные погодные условия.

Источник: The Verge

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