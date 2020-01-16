2019 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений





Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), а также Всемирная метеорологическая организация (WMO) подтвердили, что 2019-й стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений. Ещё более тревожным звучит новость о том, что самым жарким оказалось и минувшее десятилетие. Это подтверждают данные службы по изменению климата Copernicus, которая является инициативой Европейского Союза.

Рекорд был зафиксирован в 2016 году. Тогда глобальная среднегодовая температура поверхности планеты была на 0,04 градуса Цельсия выше, чем в 2019 году. Тем не менее прошедший год тоже ознаменовался своими рекордами. Это был самый жаркий год в Европе и самый тёплый, судя по средней температуре воды в океанах. По мнению экспертов, это не случайность, что говорит о трансформации планеты, вызванной глобальным изменением климата.

Сжигание ископаемого топлива уже разогрело нашу планету на 1 градус больше, чем в прединдустриальный период (вторая половина ХIХ века). Парижское соглашение по климату в 2015 году ставило за цель снизить повышение температуры на 2 градуса, но по мнению учёных, к тому времени мир может потерять 99% коралловых рифов, а 70% береговых линий исчезнут под водой из-за повышения уровня моря. Ранее Всемирная метеорологическая организация предположила, что нынешний уровень выбросов углекислого газа, может привести к глобальному потеплению на уровне от 3 до 5 градусов к концу текущего столетия.

Глава WMO Петтери Таалас (Petteri Taalas) в своём заявлении обратил внимание общественности на то, что 2019 год оказался самым жарким и засушливым в Австралии. Это привело к масштабным лесным пожарам, которые нанесли огромный вред дикой природе и экосистемам. По его мнению, в 2020 году и в ближайшие десятилетия мы неоднократно увидим такие экстремальные погодные условия.

Источник: The Verge