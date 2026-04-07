Саудовские инвесторы EGDC увеличили долю в Capcom: темп наращивания позиций настораживает фанатов

София Шадрина

Будівля Capcom / videogameschronicle.com

Саудовская инвестиционная компания Electronic Gaming Development Company (EGDC) повысила свою долю в Capcom с 5,03% до 6,04%. Данные поступили из «Отчета о крупных акционерах», поданного в Canto Local Finance Bureau 6 апреля. Примечательно, что первоначальный пакет в 5,03% EGDC приобрела лишь месяц назад — в марте 2026 года.


EGDC входит в структуру Misk Foundation — некоммерческой организации, основанной в 2011 году саудовским кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Компания называет покупку «чисто инвестиционным» решением и не декларирует намерения получить операционный контроль над Capcom. Основная цель, по собственным заявлениям EGDC, — получение прибыли от роста стоимости акций и дивидендов. По состоянию на момент сделки пакет акций EGDC оценивается примерно в $670 млн.

EGDC — не новый игрок в японской игровой индустрии. Компания начала покупать акции SNK еще в 2020 году и сейчас контролирует около 96% издателя, известного сериями King of Fighters и Fatal Fury. В случае с Capcom темп пока значительно менее агрессивный.

EGDC — не единственный саудовский инвестор в Capcom. Риядская компания Ayar Investment First Co. удерживает примерно 6,6% акций издателя. По данным Capcom investor relations, обновленный пакет EGDC выводит ее на четвертое место среди крупнейших акционеров компании. Таким образом совокупная доля саудовских инвесторов в Capcom превышает 12%.


Несмотря на быстрый темп наращивания позиций, текущие показатели далеки от порога, который давал бы возможность влиять на операционные решения Capcom. Для сравнения: чтобы получить блокирующий пакет или реальное влияние на японских публичных компаниях, обычно требуется доля более 33%.

Capcom сейчас переживает один из самых успешных коммерческих периодов в своей истории. Мы писали, что Resident Evil Requiem продалась тиражом более 5 млн. копий менее чем за неделю после релиза и побила рекорд Steam в серии. А 17 апреля выходит долгожданная Pragmata — демоверсия которой собрала 2 млн скачиваний еще до релиза.

Resident Evil 1, 2 и 3 дебютировали в Steam в год 30-летия серии — но есть нюансы

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источник: GameRant

"Нашли свою Игру 2026 года": Resident Evil Requiem вышла с "невероятной оптимизацией" и рейтингом 85%
DLSS 5 посеяла панику среди разработчиков Resident Evil Requiem
Фанаты создали VR-мод Resident Evil Requiem "за спиной" у Capcom: "Что, черт возьми, происходит?!"
Resident Evil Requiem разошлась тиражом 6 млн за 17 дней: лучший старт за 30 лет серии
Заждались: Pragmata набрала 2 млн вишлистов и 2 млн скачиваний демоверсии за месяц до релиза
46-сантиметровый Nemesis будет жить с вами за $310 — Capcom открыла предзаказ на монстра
Resident Evil Requiem претендует на звание лучшей игры серии с "горько-сладким сюжетом" с 88 баллами на Metacritic
Бесплатная демоверсия Pragmata уже доступна: Capcom показала новый трейлер и перенесла релиз на 17 апреля
Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показал Леона как полного неудачника: промахи в 100% выстрелов, но почему?
Создатели Resident Evil: Survival Unit регулировали "страх" игры по мозговым волнам геймеров
Resident Evil Requiem продалась тиражом 5 млн копий менее чем за неделю и побила рекорд Steam
Capcom выпустила новый патч к Resident Evil Requiem: исправление самых неприятных багов и фоторежим
"Заслуживают тысячи смертей": Хидеки Камия проклял геймеров, распространяющих спойлеры Resident Evil Requiem
