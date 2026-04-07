Саудовские инвесторы EGDC увеличили долю в Capcom: темп наращивания позиций настораживает фанатов

Саудовская инвестиционная компания Electronic Gaming Development Company (EGDC) повысила свою долю в Capcom с 5,03% до 6,04%. Данные поступили из «Отчета о крупных акционерах», поданного в Canto Local Finance Bureau 6 апреля. Примечательно, что первоначальный пакет в 5,03% EGDC приобрела лишь месяц назад — в марте 2026 года.





EGDC входит в структуру Misk Foundation — некоммерческой организации, основанной в 2011 году саудовским кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Компания называет покупку «чисто инвестиционным» решением и не декларирует намерения получить операционный контроль над Capcom. Основная цель, по собственным заявлениям EGDC, — получение прибыли от роста стоимости акций и дивидендов. По состоянию на момент сделки пакет акций EGDC оценивается примерно в $670 млн.

EGDC — не новый игрок в японской игровой индустрии. Компания начала покупать акции SNK еще в 2020 году и сейчас контролирует около 96% издателя, известного сериями King of Fighters и Fatal Fury. В случае с Capcom темп пока значительно менее агрессивный.

EGDC — не единственный саудовский инвестор в Capcom. Риядская компания Ayar Investment First Co. удерживает примерно 6,6% акций издателя. По данным Capcom investor relations, обновленный пакет EGDC выводит ее на четвертое место среди крупнейших акционеров компании. Таким образом совокупная доля саудовских инвесторов в Capcom превышает 12%.





Несмотря на быстрый темп наращивания позиций, текущие показатели далеки от порога, который давал бы возможность влиять на операционные решения Capcom. Для сравнения: чтобы получить блокирующий пакет или реальное влияние на японских публичных компаниях, обычно требуется доля более 33%.

Capcom сейчас переживает один из самых успешных коммерческих периодов в своей истории. Мы писали, что Resident Evil Requiem продалась тиражом более 5 млн. копий менее чем за неделю после релиза и побила рекорд Steam в серии. А 17 апреля выходит долгожданная Pragmata — демоверсия которой собрала 2 млн скачиваний еще до релиза.

Источник: GameRant