57% работников выдают работу ИИ за свою

Раздел Технологии выходит при поддержке

По результатам опроса, проведенного международной корпорацией по консалтингу и аудиту KPMG и учеными из Мельбурнского университета, оказалось, что 57% опрошенных работников выдают сгенерированный ИИ контент за свой собственный во время работы.

В опросе приняли участие 48 тыс. человек со всего мира. Результаты продемонстрировали, что подавляющее большинство опрошенных втайне использует ИИ во время работы, а затем выдает сгенерированные им результаты за свои собственные.

В отчете аналитиков KPMG под названием «Доверие к ИИ» отмечается, что всего было опрошено 48 тыс. 340 человек в 47 странах в период с ноября 2024 года по январь 2025 года. 57% опрошенных признались, что скрывают использование ИИ во время работы и выдают сгенерированный им контент за свой собственный.

Согласно исследованию, 58% людей теперь умышленно используют ИИ на работе, а около трети делают это не реже одного раза в неделю. Как утверждает профессор менеджмента и заведующая кафедрой доверия в бизнес-школе Мельбурнского университета Николь Гиллеспи, существует невероятно высокий уровень непрозрачности в том, как работники во всем мире используют ИИ.

По ее словам, скрытое использование систем искусственного интеллекта во время работы происходит из-за давления на работников, связанного с необходимостью использования современных передовых инструментов и соответствия прогрессивным стандартам. Гиллеспи объясняет, что большинство работников боятся отстать от других, если не будут использовать современные инструменты в своей работе.

Если же руководство запрещает использование генеративных моделей ИИ, сотрудники обычно начинают скрывать их использование. Только люди начинают видеть преимущества, у них возникает соблазн продолжать использовать ИИ, даже если они знают, что этим нарушают политику компании.

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Авторы исследования также утверждают, что только 47% опрошенных подтвердили, что предварительно прошли обучение по работе с искусственным интеллектом. То есть остальные просто используют функции ИИ без каких-либо инструкций.

При этом 66% сотрудников заявили, что используют инструменты ИИ, не оценивая точность ответов, 48% — признались, что загружали информацию о компании в общедоступные инструменты ИИ, а 56% — сообщили, что допускают ошибки в своей работе из-за ИИ.

Исследователи также утверждают, что такая практика помимо ошибок, утечек данных и рисков несоответствия нормативным требованиям, также подрывает доверие к системам искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, что для построения доверия к ИИ и получения от него точных результатов необходимо обеспечить более качественное обучение и управление в сфере искусственного интеллекта.

Исследование указывает на недостаточный уровень грамотности и системы управления на рабочих местах. Около половины опрошенных признали, что не понимают ИИ и как его использовать. В странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Нигерия и Саудовская Аравия, уровень доверия к ИИ был намного выше, чем в странах с развитой экономикой — 82% по сравнению с 65%, что также связано с с более высоким уровнем грамотности и обучения.

Источник: Business Insider

Раздел Технологии выходит при поддержке

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