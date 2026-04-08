

Spotify тестирует ИИ: "плейлисты по запросу" уже доступны для пользователей из 7 стран

Шадрін Андрій

Spotify тестує ШІ: "плейлисти за запитом" вже доступні для користувачів з 7 країн

Клиенты Spotify часто знают недостаточно, чтобы понять, какие подкасты стоит слушать, поэтому тратят слишком много времени на поиск вместо прослушивания. Теперь с этим станет легче: функция Spotify «Prompted Playlist» (Плейлист по запросу) теперь работает с подкастами.


Prompted Playlist может создавать список подкастов на основе текстовго запроса, который обновляется ежедневно. Функция была запущена в начале этого года, и она работает по простому принципу: дайте Spotify текстовый запрос, и он использует ИИ для создания плейлиста на основе этого запроса. Теперь вы можете использовать ту же функцию, чтобы создать себе плейлист подкастов благодаря последнему обновлению Spotify.

Это обновление разворачивается пока для клиентов Premium в США и еще 6 странах, но планирует охватить всех пользователей. Чтобы его испытать, надо открыть программу Spotify, нажать кнопку «Создать», выбрать «Prompted Playlist», а затем ввести свой запрос. Spotify предложил несколько идей относительно того, для чего это можно использовать, и некоторые из самых интересных — это создание плейлиста, например, о «настоящих преступлениях» или ознакомление с последними новинками технологий или поп-культуры.

Функция Prompted Playlist. Изображение: Spotify / Android Authority

Но действительно крутой функцией здесь есть возможность обновлять плейлист ежедневно или еженедельно, в зависимости от личных предпочтений. Поэтому можно создать собственный итоговый плейлист подкастов, который будет держать пользователя в курсе последних событий по дороге на работу, во время прогулки с собакой или мытья посуды.

Система не просто случайно выбирает выпуски по ключевым словам. Алгоритм Spotify базируется на трех китах: вашем текстовом запросе, личной истории прослушиваний и актуальных трендах (что сейчас популярно в мире). Кроме того, ИИ добавляет к каждому рекомендованному подкасту или отдельному эпизоду короткую текстовую заметку — она объясняет, почему именно этот контент попал в ваш список и как он соответствует вашему запросу.


Также функция позволяет не только создавать плейлисты с нуля, но и постоянно их совершенствовать. Если результат вам не понравился, вы можете отредактировать свой запрос в любой момент, сделав его более специфическим или, наоборот, размытым. Для тех, кто не знает с чего начать, Spotify добавил на главный экран приложения специальные блоки с готовыми идеями запросов, которые можно использовать как шаблоны для быстрой генерации.

Сейчас функция находится в статусе бета-версии, поэтому Spotify установил определенные лимиты на количество генераций, которые могут меняться в процессе тестирования. Интересной особенностью является возможность делиться такими плейлистами: если вы отправите ссылку другому Premium-пользователю, он сможет использовать ваш текстовый запрос для создания собственного уникального списка. Пользователи без подписки смогут только слушать ваш плейлист, но не смогут генерировать собственные или персонализировать полученный.

Опция, как всегда бывает, имеет и некоторые предостережения. Поскольку это работает на базе ИИ, было бы глупо не напомнить людям, что ИИ иногда может быть исключительно глупым и добавить что-то совершенно неподходящее для данного плейлиста. Следовательно, не надо стопроцентно полагаться на это слишком сильно и использовать функцию там, где контент нуждается в модерации.

Источник: Android Police

