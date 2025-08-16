Новости Авто 16.08.2025 comment views icon

724 км на одном заряде и динамика спорткара: представлен концепт SUV для бездорожья Lucid Gravity X

Вадим Карпусь

Стартап Lucid снова громко заявил о себе, представив концепт электромобиля для любителей приключений — Gravity X. Компания довольно нескромно обещает, что ее новое детище выводит семейный электрический кроссовер на совершенно новый уровень, предлагая немалый запас хода, места для семи пассажиров и динамику разгона лучше рядового спортивного автомобиля.

Новый Lucid Gravity X основан на модели Lucid Gravity Grand Touring, которая уже поражает характеристиками: запас хода до 724 км (по оценке EPA), полный привод и разгон от 0 до 96 км/ч всего за 3,4 секунды. Но версия X создана, чтобы зайти еще дальше.

Ранее Lucid удивляла самым быстрым в мире бронированным электромобилем с разгоном менее 2 секунд до «сотни», а также рекордной автономностью Lucid Air Grand Touring в более чем 1200 км.

Lucid описывает модель Gravity X как «смелую новую концепцию электрического исследования» и называет её своим самым бесшабашным транспортом. Компания модернизировала кузов и подвеску Gravity Grand Touring, увеличила дорожный просвет и добавила внедорожные элементы. Изменения коснулись передней и задней части — это улучшило углы въезда и съезда, что критично для бездорожья.

Lucid Gravity X: электрический семейный кроссовер, готовый покорять бездорожье

Gravity X получил:

  • шины для бездорожья,
  • защитные металлические пластины,
  • буксировочные крюки,
  • интегрированный багажный бокс на крыше с LED-подсветкой,
  • перекладину с дополнительным светом.

Дизайнеры продумали отдельные детали — от уникального цвета Astral Drift Satin до топографических узоров на капоте.

Салон тоже претерпел изменения. Автомобиль получил премиальные кожаные сиденья, микрозамшевый руль, пол с ковриками, выдерживающими суровые условия эксплуатации. Lucid описывает Gravity X так: «готов ехать куда угодно, одолеть что угодно и ни в чем не уступать».

Хотя пока это лишь концепт, модель показывает, в каком направлении движется Lucid. Логично предположить, что компания готовит серийную внедорожную модификацию Gravity, чтобы напрямую конкурировать с Rivian R1S California Dune Edition и пикапом R1T.

Rivian уже успела получить репутацию бренда для активного отдыха, так что Lucid придется доказывать свою компетентность не только в сегменте роскошных электроседанов, но и на сложном поле внедорожных электромобилей.

Источник: electrek

