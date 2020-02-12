



Вчера Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S20; кроме прочего, они выделяются новыми экранами с поддержкой кадровой частоты 120 Гц. А уже завтра нас ожидает анонс следующего долгожданного флагмана первого полугодия 2020 года — Xiaomi Mi 10. И вот сейчас появилось весьма интересное дополнение ко вчерашней заметке со всеми известными подробностями о будущем флагмане китайского производителя.

Вслед за изображением с описанием особенностей основной камеры Xiaomi Mi 10 появился такой же по экрану, который производитель, без лишней скромности, называет не иначе как «экраном мечты».

Переходя к конкретике, Xiaomi Mi 10 получит изогнутый по бокам дисплей AMOLED производства Samsung. Среди его особенностей на рекламном изображении выделяются следующие:

поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+;

ча стота обновления изображения — 90 Гц, а частота опроса сенсорного слоя — 180 Гц;

стота обновления изображения — 90 Гц, а частота опроса сенсорного слоя — 180 Гц; пиковая яркость — 1120 кд/м 2 , 4096 уровней автоматической регулировки яркости, контрастность — 5 000 000:1;

, 4096 уровней автоматической регулировки яркости, контрастность — 5 000 000:1; отверстие для фронтальной камеры рекордно маленького диаметра;

точность цветопередачи JNCD<0,55 в цветовой гамме DCI-P3, а цветовая погрешность ΔE не превышает 1,11.

сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий надежную защиту глаз от вредного синего света.

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь не оставил без внимания вчерашнюю конференцию Samsung, заявив, что Samsung Galaxy S20 оказался «как минимум на $400 дороже», чем Xiaomi Mi 10. Увы, формулировка весьма размытая, но если предположить, что он отталкивался он цены базовой версии Samsung Galaxy S20 ($999), то можно ориентироваться на $599 в качестве стартовой Xiaomi Mi 10. Это меньше, чем в предыдущих утечках. В то же время Mi 9 в прошлом году стартовал с $445 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. То есть, получается весьма существенное подорожание.

Источник: Gizmochina и xiaomishka