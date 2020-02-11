Xiaomi Mi 10 представят уже послезавтра. Все что известно о новом флагманском смартфоне компании

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Развернутая Xiaomi масштабная рекламная кампания по подготовке общественности к выпуску новой флагманской серии смартфонов Xiaomi Mi 10 подходит к концу. Буквально на днях производитель подтвердил точные даты презентаций и в очередной раз показал дизайн Xiaomi Mi 10, который уже давно не является секретом.

Итак, уже послезавтра, 13 февраля, в Китае дебютируют две первые модели линейки — базовая Xiaomi Mi 10 и продвинутая Xiaomi Mi 10 Pro. Из-за ситуации с коронавирусом 2019-nCoV производитель был вынужден отказаться от проведения масштабной пресс-конференции по случаю китайского запуска в пользу онлайн-трансляции.

Мировая премьера Xiaomi Mi 10 состоится в Барселоне 23 февраля за день до открытия крупнейшей мобильной выставки Mobile World Congress 2020. Буквально вчера Xiaomi еще раз подтвердила, что приедет на выставку и проведет пресс-конференцию. За последнюю неделю многие технологические компании, включая LG, Samsung, Sony и Nvidia, отказались от участия в крупнейшей международной выставке мобильных устройств из-за продолжающейся вспышки китайского коронавируса.

Последние несколько дней Xiaomi активно рекламирует в соцсетях возможности камеры будущего флагмана, на которую и будет сделан главный акцент. К слову, о камере. Главное отличие между Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro будет заключаться как раз в ней. Оба получили основную камеру из четырех модулей (главный на 108 Мп) с возможностью записи 8K-видеороликов и 50-кратным цифровым зумом, оформленную в том же стиле, как у Xiaomi Mi Note 10, который в прошлом году стал первым в мире 108-мегапиксельным камерафоном.

Но только Xiaomi Mi 10 Pro дополнительно оснащается двумя датчиками — изображение ниже. Предположительно, это лазерный помощник автофокуса и времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов).

Во вчерашнем тизере производитель перечислили все ключевые особенности и возможности камеры Mi 10: главный сенсор формата 1/1,33 дюйма разрешением 108 Мп, ультраширокоугольный модуль, оптическая и цифровая стабилизация изображения, поддержка формата HEIF, запись видео с соотношением сторон 2,35:1 на основную камеру и запись с фронтальной камеры на скорости 120 кадров в секунду, а также ночной режим Super Night Mode.

Что касается остальных характеристик Mi 10, они следующие:

новейшая 7-нм флагманская SoC Snapdragon 865;

изогнутый по бокам дисплей OLED диагональю 6,5 дюйма с кадровой частотой 90 Гц с врезанной в верхний левый угол фронтальной камерой;

оперативная память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0;

аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной мощностью 30 Вт и обратной беспроводной мощностью 10 Вт.

По предварительным данным, цена на Mi 10 стартует с отметки $715 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а Mi 10 Pro в версии 8/256 ГБ будет предлагаться по цене $860.