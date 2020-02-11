Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20 с поддержкой записи видео 8К. Продажи стартуют 12 марта, цены — от 26 999 грн до 37 999 грн





Компания Samsung положила конец огромному количеству утечек, которыми был заполнен интернет в течение последних месяцев. На продолжающейся презентации Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско южнокорейский гигант представил долгожданные флагманские смартфоны серии Galaxy S20. Как и ожидалось, в нее вошли три модели: базовый Galaxy S20, более крупный Galaxy S20+ и топовый Galaxy S20 Ultra. Производитель первым делом выделяет принципиально новую систему камер с поддержкой записи видео 8К, усиленную технологиями ИИ и крупнейшим на сегодня оптическим сенсором Samsung, поддержку 5G с двухрежимной поддержкой сетей пятого поколения (NSA и SA), высокопроизводительный процессор, огромные объемы памяти и широкие развлекательные возможности.

Дизайн смартфонов ровно такой, каким мы его видели на множестве изображений, фото и видео, попавших в сеть за последние месяцы — все модели получили большие изогнутые дисплеи Infinity-O Dynamic AMOLED с расположенной по центру врезанной фронтальной камерой и слегка выступающим над поверхностью корпуса прямоугольным блоком основной камеры на задней панели (оформление отличается особенно у Galaxy S20 Ultra). Топовая модель Samsung Galaxy S20 Ultra выделяется экраном Infinity-O Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма и камеру с 108-мегапиксельным основным датчиком и 100-кратным гибридным зумом.

В основе лежит восьмиядерная флагманская SoC Exynos 990 для всех регионов, кроме США и Китая, где смартфоны выйдут с Snapdragon 865. Из коробки все работают под управлением ОС Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Galaxy S20 и Galaxy S20+ получили 6-8 ГБ высокоскоростной оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3. Топовый Galaxy S20 Ultra имеет 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флэш-памяти. Плюс к этому поддерживаются карточки памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Цена и старт продаж в Украине

Оформившие предварительный заказ с 11 февраля (по 11 марта) пользователи получат новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок. Кроме того, они смогут получить новинку на неделю раньше — выдача заказов будет проводится с 6 марта — и воспользоваться предложением, дающим право оформить беспроцентный кредит на 25 месяцев. В Украине смартфоны появятся в розничной продаже с 12 марта по следующим ценам:

26 999 грн за Galaxy S20 (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Небесный голубой и Красное сияние;

29 999 грн за Galaxy S20+ (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Космический черный и Красное сияние;

37 999 грн за Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) в цветах Космический серый и Космический черный.

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