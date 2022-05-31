Абоненты «Киевстар» в 16 странах ЕС в течение июня получат услуги по «домашним» тарифам, как в Украине

Оператор связи «Киевстар» сообщил о продолжении действия сервиса «Роуминг как дома». Теперь он будет действовать в течение всего июня и позволит абонентам, находящимся на территории некоторых стран ЕС, пользоваться услугами в роуминге по своим «домашним» тарифам без платы за роуминг.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Отмечается, что более 2 млн абонентов «Киевстар» вынуждены были искать убежища от войны за границей. Такие абоненты смогут в дальнейшем совершать и принимать звонки, пользоваться интернетом и другими услугами. Для этого достаточно оплатить стоимость своего тарифа, которая обычно значительно меньше стоимости услуг местных операторов. Временно роуминг для абонентов «Киевстар» отменён в 16 странах ЕС: Польше, Германии, Чехии, Италии и других. С полным списком стран и условиями можно ознакомиться по ссылке.

Для абонентов предоплаты будут действовать стандартные условия их тарифа. Если абонент пользуется, например, тарифом ТВОЙ Старт, то за 135 грн он получит безлимитные звонки в сети «Киевстар», 100 минут для звонков на номера других операторов в Украине и в стране его пребывания, а также 5 ГБ мобильного интернета. Все входящие звонки – безлимитные. Абоненты контрактной формы обслуживания получают дополнительный пакет услуг: 500 минут для звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 15 ГБ мобильного интернета, а также 50 SMS. Все входящие вызовы также безлимитные.

По данным компании, сейчас за границей находится более 2 млн её абонентов, которые вынуждены были покинуть страну из-за военных действий. Из них больше всего – в Польше, Германии и Чехии.