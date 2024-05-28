Acer анонсировала устройства Chromebook для бизнеса: трансформеры Spin и Mini CXM1 для цифровых киосков

Компания Acer провела презентацию и представила несколько новых устройств Chromebook, которые могут стать альтернативой более традиционным системам в сфере бизнеса. Например, хромбуки-трансформеры предназначены для использования в учреждениях здравоохранения.

Ноутбуки Acer Chromebook позволяют медицинским работникам не быть привязанными к стационарным рабочим местам. В то же время они обеспечивают доступ к необходимой информации даже в офлайн-режиме — такую возможность дают программы, которые способны работать без подключения к сети Wi-Fi. Устройства оборудованы модулями Wi-Fi 6 и 4G LTE. Также пригодятся четыре режима использования и защита по стандарту MIL-STD-810H.

Модель Acer Chromebook Spin 512 LTE имеет 12-дюймовый дисплей HD+ (1366×912) с матрицей IPS. Поддерживается возможность использования стилуса USI 1.0, но его придется докупать отдельно. Также система включает в себя 4-ядерный процессор Intel N100, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 64 или 128 ГБ. Батарея емкостью 50 Втч обеспечивает до 12 часов автономной работы. Устройство имеет размеры 296×229,5×21,1 мм. Цена Acer Chromebook Spin 512 LTE составляет от €429 + НДС.

Ноутбук Acer Chromebook Spin 714 ориентирован на тех пользователей, кому нужны более мощные решения. В этом случае доступен 14-дюймовый дисплей WUXGA (1920×1200) с матрицей IPS и процессоры Intel Core Ultra 7 165U или 155U. Стилус USI 1.0 входит в комплект поставки. Конфигурации предлагают 8 или 16 ГБ оперативной памяти и PCIe SSD емкостью 256 или 512 ГБ. Батарея имеет емкость 53 Втч, а время автономной работы составляет до 10 часов. В этой модели дополнительно доступен разъем Thunderbolt 4. Размеры составляют 313×224,5×18 мм. Цена Acer Chromebook Spin 714 — от €829 + НДС.

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Дополнительно предлагается Acer Chromebox Mini CXM1 — недорогое решение для нужд малого и среднего бизнеса, упрощающее использование цифровых панелей и интерактивных киосков. Этот компактный компьютер может обрабатывать данные для трех видеовыходов 4K одновременно. Он имеет 2 порта HDMI 1.4b и 1 порт USB Type C. Это позволяет создавать различные конфигурации дисплеев. Устройство не имеет вентилятора и работает бесшумно. Acer Chromebox Mini CXM1 содержит процессор Intel Celeron серии N, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель eMMC емкостью до 128 ГБ. Устройство также оснащено модулями Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и портом Gigabit Ethernet.

Для адаптации к разным конфигурациям Acer Chromebox Mini CXM1 поставляется с дополнительными аксессуарами, в частности USB-клавиатурой и мышью, а также монтажным набором VESA. Аппарат имеет размеры 161,26×119,85×33,9 мм и сертифицирован MIL-STD 810H.