Adidas прекратит выпуск носимых электронных устройств для спорта

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Компания Adidas официально заявила о выходе из бизнеса по выпуску носимых электронных устройств для занятий спортом. Ранее компания уже отказалась от разработки новых аппаратных решений, а теперь и вовсе прекращает их производство.

Отказавшись от выпуска аппаратных решений, Adidas сосредоточит усилия на разработке программного обеспечения. В частности, речь идёт о приложениях Adidas App и Runtastic. Последнее было куплено компанией в 2015 году.

Ранее Adidas выпустила несколько фитнес-трекеров под торговой маркой miCoach, а также умные часы для спортсменов miCoach Smart Run. Но, судя по всему, эти устройства не пользовались высоким спросом у потребителей.

Вместе с тем, бренд Adidas всё же останется на рынке носимой электроники. Компания уже заявила о намерении заключить партнёрское соглашение с Fitbit, благодаря чему в 2018 году на рынок планируется вывести специальную версию умных часов Ionic Adidas edition.

Источник: The Verge