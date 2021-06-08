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Аеропорт «Бориспіль» назвав 10 найпопулярніших серед українців міжнародних маршрутів травня

Аеропорт «Бориспіль» назвав 10 найпопулярніших серед українців міжнародних маршрутів травня

Аеропорт «Бориспіль» назвав 10 найпопулярніших серед українців міжнародних маршрутів травня


Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розповів про найбільш популярні міжнародні напрямки, якими подорожували українці в травні поточного року. Частка пасажирів, які подорожували за цими 10 напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту.

З оглядом на початок сезону відпусток немає нічого дивного, що це переважно курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ:

  1. Анталія
  2. Шарм-еш-Шейх
  3. Хургада
  4. Стамбул
  5. Даламан
  6. Дубай
  7. Бодрум
  8. Амстердам
  9. Тбілісі
  10. Анкара

Нагадаємо, що у травні 2021 року у повітряному просторі України було виконано 16 986 рейсів — це на 43,4% менше порівняно з 2019 роком. Абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, але динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що й у квітні.

Джерело: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

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