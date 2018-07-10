Airbus по заказу ESA займется разработкой ровера, который заберет образцы грунта с Марса

В апреле этого года NASA и ESA решили выяснить, возможно ли каким-то образом доставить образцы марсианского грунта на Землю. По всей видимости, такая вероятность не исключается, поскольку Европейское космическое агентство заключило с компанией Airbus контракт на $5,2 млн, предусматривающий разработку концепта ровера для сбора образцов на красной планете.

По большому счёту выбор пал на Airbus неслучайно, так как эта компания, имеющая подразделения по всей Европе, уже работает над созданием марсохода ExoMars, который должен отправиться на Марс в 2021 году. Как известно к этому времени NASA планирует запустить миссию Mars 2020 для исследования поверхности красной планеты. Марсоход соберёт образцы грунта в титановые пробирки, которые затем будут спрятаны в разных местах для будущих миссий. Новый ровер Airbus может отправиться на Марс в 2026 году, он получит лишь одну единственную задачу – найти и доставить эти образцы на Землю.

Для этих целей ровер обучат обнаруживать пробирки на расстоянии, самостоятельно прокладывать маршрут и добираться до пункта назначения, затем забирать образцы с помощью роботизированной руки и помещать их в специальный отсек для хранения.

Бен Бойс (Ben Boyes), который возглавит команду разработчиков в Airbus, утверждает, что это будет небольшой аппарат весом до 130 кг. Однако требования к нему очень высокие, поскольку роверу придётся преодолевать большие расстояния каждый день. Прежде всего, он должен обладать хорошей автономностью.

Предполагается, что на поиск и сбор образцов марсианского грунта у ровера будет примерно 150 дней, после чего аппарат должен вернуться к ракете, на которой он приземлился, и разместить в ней пробирки. Специалисты планируют также осуществить первую в мире съёмку запуска ракеты с поверхности Марса. На орбите планеты образцы заберёт орбитальный аппарат ESA и доставит их на Землю.

Конечно, такие грандиозные планы могут осуществиться лишь в том случае, если специалистам NASA и ESA удастся не только подготовить финансово-экономическое обоснование проекта, но и разработать необходимые технологии.

Источники: gov.uk и engadget