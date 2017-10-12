Alibaba вложит $15 млрд в ИИ, интернет вещей и квантовые вычисления

Китайский гигант рынка электронной коммерции заявил о намерении инвестировать $15 млрд в научно-исследовательские проекты. Данная инициатива представлена в рамках так называемой DAMO Academy (Discovery, Adventure, Momentum, and Outlook) и предусматривает открытие семи новых лабораторий Китае, Сингапуре, Москве, Сиэтле и Кремниевой Долине.

Объем исследований, которые будут проводиться на этих объектах, достаточно широк. Компания намерена сосредоточить внимание на фундаментальных и передовых технологиях. Исследования затронут такие области, как как интернет вещей, анализ данных, искусственный интеллект и даже квантовые вычисления. Предполагается, что результаты этих ключевых исследований позволят компании Alibaba достичь поставленных целей: обслуживать 2 млрд клиентов и создать 100 млн рабочих мест к 2036 году.

Более того, это может помочь компании выйти за электронной коммерции. Розничный торговец Amazon превратил свои облачные сервисы в чрезвычайно прибыльный многомиллиардный бизнес всего за десять лет, и Alibaba хочет сделать то же самое. Инвестиции в большие данные и машинное обучение могут дать преимущество перед конкурентами и позволят предлагать готовые услуги искусственного интеллекте для привлечения клиентов.

В настоящее время облачный бизнес Alibaba приносит немногим более $250 млн в квартал (что довольно таки мало по сравнению с доходами Amazon Web Services на уровне $4,1 млрд за такое же время), но китайский рынок быстро растет — более чем в 2 раза быстрее, чем в США. Alibaba уже имеет большую долю на рынке, чем конкуренты, такие как Tencent и China Telecom, и новое финансирование научно-исследовательских проектов должно помочь ей усилить это преимущество.

Источник: The Verge