Замена Windows: Huawei представила HarmonyOS для ПК

Раздел Технологии выходит при поддержке

В мире, где геополитика все чаще пересекается с технологиями, Huawei продолжает двигаться по пути технологической независимости. Очередным шагом на этом пути стала презентация собственной полноценной операционной системы для компьютеров — HarmonyOS PC (или Hongmeng Computer для китайского рынка).

Эту операционную систему компания анонсировала во время мероприятия HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Event, а представил новинку Чжу Дундун — президент подразделения планшетов и ПК Huawei.

HarmonyOS PC базируется на трех основных компонентах:

HarmonyOS Base — ядро системы, включающее HarmonyOS Kernel, движок Ark Engine для графики и производительности интерфейса, а также архитектуру StarShield, отвечающую за безопасность. Дополнительные бэкэнд-компоненты обеспечивают стабильность и гибкость. HarmonyOS Ecosystem — экосистема, которая уже насчитывает более 150 эксклюзивных приложений и более 2000 универсальных. Среди встроенных — пакет WPS Office и ряд программ для базовых компьютерных задач. HarmonyOS Experience — пользовательский опыт с поддержкой более 1000 внешних устройств: 800 стандартных периферийных гаджетов и 20 категорий устройств (клавиатуры, мыши, мониторы и т. д.). Кроме того, система поддерживает более 200 дополнительных устройств, таких как принтеры, сканеры и другие.

HarmonyOS PC имеет глубокую интеграцию с искусственным интеллектом, что соответствует общему курсу Huawei на «умную» экосистему. Хотя детали интерфейса компания не раскрывала, из видео на официальной странице Huawei в Weibo видно, что рабочий стол ОС имеет нижнюю док-панель с пиктограммами. Это решение напоминает интерфейс Apple macOS.

Huawei заявила, что первые устройства с HarmonyOS PC появятся уже 19 мая.

Получится ли у Huawei нарушить монополию Windows и macOS, покажет время. Учитывая огромный объем внутреннего китайского рынка, на это есть все шансы. Благодаря Китаю и смежным рынкам HarmonyOS может стать третьей крупной ОС на рынке.

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А все началось с того, что Huawei внесли в черный список и ограничили доступ к сервисам Google, и компания начала разрабатывать и выпустила собственную мобильную ОС. Со временем амбиции Huawei возросли, и она завила о намерениях создать ОС для всего.

Источник: gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке

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