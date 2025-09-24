Новости Софт 24.09.2025 comment views icon

WhatsApp добавил встроенный переводчик сообщений на iPhone и Android, украинский — только для iOS

Маргарита Юзяк

WhatsApp додав вбудований перекладач повідомлень на iPhone та Android, українська — лише для iOS

WhatsApp запускает встроенный перевод сообщений на iPhone и Android, который способен переводить тексты непосредственно в чатах, группах и даже обновлениях каналов.

Чтобы воспользоваться переводом, достаточно долго нажать на сообщение и выбрать пункт «Перевести». Далее можно выбрать язык, с которого или на который нужен перевод. На Android также доступна опция автоматического перевода всего чата — тогда все новые сообщения сразу будут появляться на выбранном языке. Ранее такую ​​функцию мы видели в Telegram, а на фоне обновления упоминается, как Дуров обвинял WhatsApp в копировании большинства фишек его мессенджера.

Уже с сегодняшнего дня не будет необходимости копировать сообщения в другие приложения, поскольку украинский язык получил поддержку на старте. Хотя и ограниченно: пользователям Android придется ждать дальнейших обновлений, пока на iOS функция заработает сразу. Кроме того, уже доступна другая функция — преобразование голосовых сообщений в текст.

Здесь подбираемся к тому, что поддержка языков зависит от платформы. На Android перевод пока работает между шестью языками — английским, испанским, хинди, португальским, русским и арабским. Владельцы iPhone сразу получат более широкий выбор: более 19 языков, включая украинский, французский, немецкий, японский, турецкий, китайский и многие другие. Список языков компания будет расширять постепенно.

WhatsApp отмечает, что все переводы выполняются локально — прямо на вашем устройстве. То есть сервис не имеет доступа к содержимому сообщений, даже когда они переводятся, что особенно важно для платформы со сквозным шифрованием. А для работы самой функции телефон автоматически загрузит нужные языковые пакеты.

Источник: The Verge

