Новости Устройства 25.07.2025 comment views icon

Amazon представила «дешевый» Kindle Colorsoft на 16 ГБ и первый цветной ридер для детей

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Amazon представила «дешевый» Kindle Colorsoft на 16 ГБ и первый цветной ридер для детей

Amazon выпустила две новые модели электронных ридеров Kindle — более дешевый Colorsoft и его же «детскую версию».

Kindle Colorsoft на 16 ГБ

Если цена стала причиной, почему вы отказались приобрести Kindle Colorsoft, то возможно новая версия вас порадует. Она так же имеет 7-дюймовый цветной экран и регулируемую теплую подсветку, однако за цену в $250 (на $30 дешевле оригинальной версии на 32 ГБ) придется пожертвовать объемом встроенной флеш-памяти, который теперь составляет всего 16 ГБ.

Следует отметить, что другие модели Kindle, такие, как Paperwhite, также имеют 16 ГБ памяти, поэтому это достаточно нормальный параметр. Манги и графические романы, вероятно, заполнят память быстрее, чем такое же количество текстовых книг, но тут уже выбор за потенциальным владельцем и его предпочтениями.

Kindle Colorsoft на 16 ГБ
Kindle Colorsoft на 16 ГБ

Новая Colorsoft предлагает аналогичное время автономной работы, что и модель Signature (до 8 недель на одном заряде, в зависимости от использования) и будет поставляться с тремя месяцами Kindle Unlimited — подпиской на библиотеку, которая обычно стоит $12 в месяц.

Из минусов: доступный Colorsoft предлагает зарядку только через USB-C (беспроводная отсутствует).

Kindle Colorsoft Kids

Amazon уже предлагает Kindle Kids ($130) и Paperwhite Kids ($180) с черно-белыми экранами, но Kindle Colorsoft Kids ($270) объединяет их функции в цветном экране. Как и обычные модели, ридер поставляется с 16 ГБ памяти, зарядкой USB-C, временем автономной работы, как у обеих взрослых версий, иллюстрированной обложкой, двумя чехлами на выбор, годовой цифровой подпиской Amazon Kids+ и двухлетней гарантией.

Новая версия Colorsoft имеет 7-дюймовый дисплей, как и Paperwhite Kids — больше базовой модели Kids, которая поставляется с 6-дюймовым.

Kindle Colorsoft Kids
Kindle Colorsoft Kids

Дешевый Colorsoft за $250 и Colorsoft Kids за $270 уже доступны для приобретения на Amazon.

В октябре прошлого года Amazon показала четыре новых Kindle — вышеупомянутые цветную «читалку» Kindle Colorsoft за $279 и обновленный Kindle Paperwhite за $159, а также Kindle Scribe за $399 с функциями создания заметок и Kindle 12-го поколения, который стоит $109 и позиционируется, как наиболее «компактное» устройство для чтения электронных книг с более ярким дисплеем.

Вскоре после выпуска владельцы Kindle Colorsoft в версии Signature Edition начали жаловаться на желтую полосу на экране. Впоследствии Amazon сообщила, что проблему решили после того, как обновили программные настройки и настройки дисплея.

Amazon обновила ридеры Kindle — страницы можно листать, не касаясь дисплея

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