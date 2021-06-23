Amazon уничтожает непроданные товары миллионами





Журналисты британского телеканала itv смогли проникнуть на один из крупнейших центров распределения товаров Amazon в Великобритании и увидели, что происходит с непроданными товарами. Как оказалось, их просто уничтожают. На кадрах сюжета можно видеть мусорные контейнеры с тысячами неиспользованных и нераспакованных товаров с пометкой «Уничтожить».

Бывший сотрудник склада, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о ежедневном процессе сбора множества новых продуктов, включая высококачественные наушники, книги, ювелирные изделия, ноутбуки, «случайные MacBook или iPad», всевозможные электронные устройства премиум-класса. Они накапливаются и подлежат полному уничтожению.

Amazon, якобы, вынуждает сотрудников стремиться к достижению цели в 130 тыс. уничтоженных предметов в неделю. И это речь идёт только об одном центре распределения товаров, в отношении которого проводилось расследование. Если этот показатель умножить примерно на 175 центров обработки заказов Amazon и на 52 недели в году, то можно прийти к выводу, что ежегодно со складов Amazon на уничтожение отправляется более 1 млрд различных товаров. Они заполняют свалки и увеличивают количество отходов.

Когда анонимного сотрудника спросили, что он впервые почувствовал, когда его попросили участвовать в этом массовом уничтожении товаров, он сказал:

«Я ахнул. Нет никаких оснований или причин для того, чтобы это уничтожалось». «На днях [были уничтожены] двадцать мусорных контейнеров, заполненных тысячами масок от COVID, который всё ещё были в пластиковых упаковках». «Похоже, что 50% всех товаров были запакованы, всё ещё были упакованы в целофан», — сказал сотрудник. «Другую половину вернули, но в хорошем состоянии».

В кадр попала электронная таблица менеджера, открытой на одном из компьютеров. Она содержала информацию, датированную ещё апрелем. Таблица свидетельствует, что за одну неделю распределительный центр пожертвовал 27 213 единицы товаров. А ещё 124 332 единицы товаров были уничтожены – в 4 раза больше.

Объяснение этой бессмысленных и расточительных потерь заключается, как это ни странно звучит, в экономии. Если товары продавцов находятся на складе слишком долго, при этом они не продаются, но накапливают плату за хранение. Таким образом, для продавцов с экономической точки зрения будет дешевле и выгоднее уничтожить их, чем забрать обратно (или пожертвовать). Это особенно актуально для международных продавцов, для которых обратная транспортировка может дорого стоить.

Видео также содержит кадры с погрузкой больших коробок с надписью Electrical Destroy в грузовой автомобиль. В дальнейшем этот автомобиль отправился к центру по утилизации отходов, где груз был утилизирован. Другой грузовик, перевозивший неэлектрические предметы (также с пометкой Destroy), направился к месту свалки и площадки вторичной переработки. И это только два из нескольких грузовиков, которые выезжали за пределы центра распределения товаров в тот день.

Это шокирующее разоблачение зашло так далеко, что привлекло внимание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который согласился с тем, что этот вопрос требует дальнейшего изучения. В любом случае, все это идет вразрез с документом Climate Pledge, опубликованном на сайте Amazon.

«Мы считаем, что у нас есть обязательство остановить изменение климата, и сокращение выбросов углерода до нуля окажет большое влияние. Мы хотим достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году, за десять лет до сроков, оговоренных Парижским климатическим соглашением, и мы находимся на путь к обеспечению нашей деятельности 100% возобновляемой энергией к 2025 году в рамках нашей цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода».

Источник: phonearena