Amazon запустила подписку на неограниченное количество лекарств по рецепту — за $5 в месяц

Amazon запускает RxPass в США — новую подписку на лекарства, эксклюзивную для участников Prime, которая взимает с пользователей ежемесячную плату в размере $5 за доставку рецептурных лекарств к порогу. В списке — средства для лечения 80 распространенных заболеваний и состояний здоровья, включая высокое кровяное давление, выпадение волос, тревожность и кислотный рефлюкс.

Подписка включает стоимость доставки и прилагается к текущей месячной плате клиентов Prime — она фиксирована и не увеличивается в зависимости от количества заказов. Лекарство может поставляться ежемесячно или ежеквартально в зависимости от требований рецепта. Условия, на которые распространяется услуга, включают средства от аллергии, диабета (за исключением инсулина) и анемии.

Amazon говорит, что более 150 миллионов американцев принимают одно или несколько лекарств, доступных через RxPass. Полный список средств, доступных для заказа, можно просмотреть на сайте.

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Компания уже предоставляет несколько медицинских услуг: в ноябре 2022 года была закрыта оригинальная программа телемедицины Amazon Care (запущенная в 2019 году) в пользу новой службы телемедицины Amazon Clinic; также с 2020 года работает онлайн-аптека Amazon Pharmacy (где и выдаются подписки на RxPass).

Подписка RxPass уже доступна в большинстве штатов США, и пока не сообщается, планирует ли компания вывести услугу за пределы страны. Американцы, зарегистрированные в Medicare, Medicaid или любой другой государственной здравоохранительной программе, не имеют права на RxPass, но могут пользоваться государственной страховкой, чтобы получить рецепты в Amazon Pharmacy.

Источник: The Verge