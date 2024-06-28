Сериал «Властелин колец: кольца власти» покажет Умертвий — существ, от которых Том Бомбадил спас хоббитов

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Ранее сообщалось, что во втором сезоне сериала «Властелин колец: кольца власти» появится Том Бомбадил. Похоже, он придет не один, — в комплекте идут Умертвия (Barrow-wights), ужасные создания, которые пересекались с его историей в романе «Властелин колец».

Первый взгляд на Умертвий из «Колец власти» появился на новой обложке последнего выпуска Empire Magazine. На ней представлен концепт-арт от Эйнара Мартинсена, который изображает духов в красных мантиях.

Неизвестно, как Умертвия проявят себя во втором сезоне, но в «Властелине колец» они представляли большую угрозу в начале путешествия Фродо и хоббитов, когда напали на них вблизи Могильников (Barrow-downs, или Тирн-Гортад). Они атаковали друзей после их первой встречи с Томом Бомбадилом, который и заставил потом Умертвий бежать.

Barrow-wights Толкина происходят от древнескандинавских Draugr, живых мертвецов. Barrow — это курган, который они населяли, а wight — современное производное от wiht, древнеанглийского слова, означающего «живое существо» или «существо» (оно не означает «дух» или «призрак»; оно родственно «Wicht» в современном немецком языке, что означает «неприятный человек»). Толкин, вероятно, позаимствовал их из скандинавской мифологии.

Поскольку самого Тома Бомбадила нечасто упоминают в экранизациях «Властелина колец», соответственно не находится времени и для событий у Могильников и Умертвий. Известно, что Том, которого в «Кольцах власти» сыграет Рори Киннер, не будет появляться в своем обычном месте, а переедет в Рун (Rhûn) на далеком востоке, где его пути пересекутся с таинственным Незнакомцем (который оказался одним из Истари, возможно, самим Гэндальфом) и его компаньонкой, харфуткой Нори. Пока неизвестно, как герои встретятся с Умертвиями.

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Источники: Gizmodo, Сокровищница Средиземья, The Lord of the Rings Wiki

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