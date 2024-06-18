Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» сосредоточен на злодеях, не все герои выживут — шоураннеры

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Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» выйдет 29 августа и будет гораздо темнее других киноверсий Средиземья. Как можно увидеть в трейлере второго сезона, события фокусируются на Сауроне на пике его новых способностей с новым лицом.

«Мы любим говорить, что 1 сезон был прежде всего о наших героях. Но 2 сезон — это только злодеи», — рассказывают шоураннеры Патрик Маккей и Джей Ди Пейн.

«На этот раз повестка дня Саурона запускает все: Адар [Сэм Гейзелдайн, который принимает роль Джозефа Моула] и его армия орков; Галадриэль [Морфидд Кларк], Элронд [Роберт Арамайо] и Гил-Галад [Бенджамин Уокер] и их армии эльфов — все они сойдутся вместе в самой амбициозной битве, которая была в нашем шоу и из которой многие великие игроки могут не выйти живыми».

В центре внимания также окажется Келебримбор. Маккей и Пейн называют его «главным героем», поскольку его отношения с Сауроном становятся в центр сюжета.

Также появилось новое эксклюзивное изображение из второго сезона от Total Film из второго сезона — портрет короля Дурина III (Питер Маллан). В новых эпизодах рассказывается о последствиях того, что он отрекся от своего сына Дурина IV за добычу митрила вопреки его воле.

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«Повторяющийся мотив в мифологии сосредотачивается вокруг ухудшившегося здоровья короля, что вызвало болезнь в стране, которая угрожает всему королевству. Во втором сезоне разрыв отношений между королем Дурином и его сыном приобретает масштаб», — говорят авторы сериала.

Источник: GamesRadar

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