Американская Palantir Technologies готова открыть офис в Украине и начать совместные разработки с украинскими специалистами

2 июня президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретились с CEO Palantir Алексом Карпом, который первым из генеральных директоров крупных западных корпораций с начала войны приехал в Киев с рабочим визитом. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере защиты и безопасности, а также цифровизации.

Во время встречи Алекс Карп сообщил, что компания готова открыть офис в Украине и готовить совместные разработки с украинскими специалистами. Он также выразил поддержку Украине и восхищение украинским народом.

«Дальнейшее сотрудничество с Palantir поможет усилить нашу армию и как можно скорее победить врага, потому что в современной войне большую роль играют именно технологии». Михаил Федоров, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Пока никакой конкретики по открытию офиса Palantir в Украине и найму украинских специалистов нет.

Palantir – американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций. Основные заказчики – инвестиционные банки, спецслужбы и хедж-фонды. Кроме Алекса Карпа, среди ее основателей есть Питер Тиль — соучредитель PayPal и один из первых инвесторов Facebook.