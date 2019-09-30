Американский стартап Bollinger представил предсерийные прототипы электрокроссовера Bollinger B1 и электропикапа Bollinger B2 с мощностью 600 л.с. и батареей 120 кВтч
Спустя два года после анонса и демонстрации первых прототипов американский стартап Bollinger Motors представил близкие к серийным версии электрического кроссовера Bollinger B1 и электрического пикапа Bollinger B2.
Bollinger B1
Как и в случае с Rivian, обе модели построены на единой платформе и отличаются только предназначением и дизайном кузова. Новинки получили характерный брутальный дизайн и алюминиевую платформу с двумя электродвигателями суммарной мощностью 614 л.с. и крутящим моментом 900 Нм.
Максимальная скорость составляет 160 км/ч, при этом первые 100 км/ч электромобили набирают всего за 4,5 секунды, что не так уж и плохо для внедорожников с «квадратной» аэродинамикой.
Bollinger B2
Фирменная подвеска обеспечивает 15-дюймовый клиренс (38,1 см), который можно увеличить до 20 дюймов (50,8 см) или уменьшить до 10 дюймов (25,4 см). В кузов можно загрузить до 2360 кг, при этом электромобили смогут буксировать прицеп весом 3400 кг.
В обеих моделях используется батарея на 120 кВтч, от которой ранее обещали запас хода на уровне 320 км (EPA), ранее также планировалась более доступная версия с батареей на 60 кВтч и запасом хода 190 км.
Детали о розничной стоимости, начале серийного производства и старте поставок первым владельцам представители Bollinger Motors обещают раскрыть в ближайшие месяцы. Ожидается, что модели выйдут на рынок не ранее 2021 года.
Отметим, что потенциальная конкуренция на американском рынке электрических пикапов продолжает возрастать — на этот огромный рынок нацелились Tesla Pickup, Rivian R1T, Ford F-150 и т.п.
Источник: Electrek, Bollinger Motors