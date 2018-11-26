В США представили электрический пикап Rivian R1T с четырьмя двигателями мощностью до 750 л.с., батареей на 180 кВтч и ценником от $69,000

Американский стартап Rivian Automotive представил в рамках выставки Los Angeles Auto Show свой первый электромобиль Rivian R1T, выполненный в формате популярного в США пикапа. Модель смогла удивить не только дизайном, но и техническими характеристиками.

Самым заметным элементом дизайна Rivian R1T выступает необычная светодиодная светотехника, которая включает не только фары и задние фонари, но и дополнительный горизонтальный элемент на фронтальной панели. Он не только делает образ пикапа более выразительным и выступает дополнительным элементом освещения дороги, но также может использоваться как индикатор режимов работы (к примеру, он светится зеленым светом во время зарядки батарей).

По формату Rivian R1T представляет собой пятиместный четырехдверный пикап с открытым багажником для транспортировки габаритных грузов. При желании туда можно установить компактную туристическую палатку, что неудивительно, так как производитель позиционирует электромобиль, как оптимальное решение для зеленого туризма.

Полноприводный электромобиль основан на плоской платформе формата «скейтборд», в которой среднюю часть занимает массивный блок батарей, а для движения используются отдельные компактные электродвигатели для каждого из колес. Каждый такой двигатель обеспечивает мощность до 147 кВт, суммарная мощность может составлять от 300 до 562 кВтч в зависимости от версии электромобиля.

Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей — минимальный на 105 кВтч обеспечит запас хода на уровне 370 км (230 миль), средний на 135 кВтч — запас хода в 480 км (300 миль) и максимальный на 180 кВтч — запас хода в 640 км (400 миль). Батарея электромобиля поддерживает зарядку с мощностью до 160 кВт на скоростных зарядных станциях или же с мощностью 11 кВт от бытовой электросети.

Мощность версии с минимальным объемом батареи составляет 300 кВт (560 Нм), она набирает первые 100 миль/ч за 4,9 секунды. Средняя версия получила мощность в 562 кВт (750 л.с.), момент 1120 Нм и время разгона до первой «сотни» за 3,0 секунды. Максимальная версия получила мощность 522 кВт (момент 1120 Нм) и время разгона в 3,2 секунды.

Пикап длиной 5475 мм (колесная база 3450 мм), шириной 1710 мм и высотой 1815 мм весит порядка 3470 кг. Он может перевозить груз весом 800 кг и буксировать прицеп массой до 5000 кг. За кабиной расположен специальный закрываемый отсек объемом 350 литров для длинных грузов, включая сноуборды, клюшки для гольфа и другой спортивный (и не очень) инвентарь. Края отсека можно использовать как ступеньку для более удобной загрузки багажника или доступа к крыше. В открытом багажнике установлены бытовые розетки, а пространство под капотом используется как еще один багажник.

Электромобиль Rivian R1T оснащен полным набором датчиков, включая высокоточный GPS, камеры, радары, лидары и ультразвуковые сенсоры, необходимые для автономного движения 3 уровня. Программная часть системы может обновляться «по воздуху» (over-the-air). В водительской кабине размещены три сенсорных экрана размером 15,6 дюймов, 12,3 дюйма и 6,8 дюйма, с помощью которых осуществляется управление электромобилем.

Стоимость электропикапа Rivian R1T составит от $69,000 за минимальную до $100,000 за максимальную версию, продажи стартуют в конце 2020 года.

Источник: Electrek