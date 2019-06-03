Илон Маск: Tesla Pickup будет функциональнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при ценнике менее $50 тыс.





Илон Маск выдал очередную порцию новостей о грядущем электрическом пикапе Tesla Pickup на записи подкаста Ride the Lighting в прошедшие выходные. В частности, он заявил, что новинка будет лучше, чем самый популярный пикап Америки Ford F-150, а его стоимость стартует с отметки менее $50,000.

«Мы не хотим, чтобы он был слишком дорогим. Я думаю, что ценник должно начинаться с отметки менее $50 тыс., к примеру — $49 тыс. за стартовую версию. В идеале еще меньше. Он просто не может быть недоступным покупателю. Естественно, будут и версии пикапа заметно дороже, но самые экономные покупатели смогут получить действительно отличный грузовик за 49 тыс. или даже меньше» — отметил Илон Маск

Руководитель компании Tesla также рассказал больше подробностей и дизайне пикапа, который он раньше называл выполненным в стиле киберпанк-фильмов Blade Runner.

«Он будет невероятно функциональным с точки зрения грузоподъемности и при этом выглядеть просто потрясающе — но совсем не так, как «нормальные» пикапы. Он будет выглядеть в стиле научной фантастики. Это значит, что по дизайну он подойдет далеко не каждому. Так что если кто-то захочет получить пикап, который будет выглядеть как типичные модели этого формата последние 20-40 лет, то Tesla Pickup скорее всего не для него».

По его словам, разница во внешности между типичными пикапами и Tesla Pickup будет сравнима с разницей между лошадью с каретой и автомобилем.

«Это будет пикап с возможностями, которые превосходят возможности всех остальных пикапов. Наша цель — создать электромобиль, который будет лучшим пикапом, чем Ford F-150 и лучшим спорткаром, чем Porsche 911» — отметил Илон Маск.

Илон Маск также подтвердил, что на первом официальном тизере изображена передняя часть пикапа, а не багажное отделение, как можно было бы предположить.

Напомним, что ранее глава Tesla рассказывал, что будущий электрический пикап компании получит пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода, автопилот и другие возможности. Официальный анонс новой модели ожидается летом текущего года.

Источник: Electrek