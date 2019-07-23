Видео дня: Прототип электрического пикапа Ford F-150 буксирует поезд весом более 1 млн фунтов (450 тонн)

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В начале текущего года американский автопроизводитель Ford официально заявил, что выпустит полностью электрическую версию своего культового пикапа Ford F-150. Сегодня компания опубликовала видео, в котором прототип будущей новинки буксирует груз весом более 1 млн фунтов (свыше 450 тонн).

Для демонстрации мощности будущей новинки представители компании собрали «поезд» из 10 двухэтажных железнодорожных вагонов, в которые загрузили 42 новых пикапа Ford F-150 2019 модельного года. Суммарная масса груза превысила 1 млн фунтов или 453592 килограмма.

Представленный в видео прототип собран на базе обычной ДВС-модели Ford F-150, так что никаких намеков на внешность будущей новинки мы не получили. Выход полностью электрического пикапа Ford F-150 на рынок ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.

Отметим, что ранее Илон Маск заявил, что грядущий Tesla Pickup будет функциональнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при ценнике менее $50 тыс.

Источник: Ford