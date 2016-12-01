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Обновлено: АМКУ решил проверить скорость мобильного интернета Lifecell
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Обновлено: АМКУ решил проверить скорость мобильного интернета Lifecell

Обновлено: АМКУ решил проверить скорость мобильного интернета Lifecell

Читатели нашего сайта возможно знакомы с рекламой Lifecell, в которой оператор уверяет, что у него самый быстрый 3G+ интернет. В Антимонопольном комитете Украины решили проверить это утверждение. Как сообщает Liga.net, ссылаясь на пресс-службу ведомства и одного из конкурентов Lifecell, 18 ноября началось рассмотрение дела о недобросовестной конкуренции. При этом в АМКУ не разглашают детали, чтобы не навредить расследованию.

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В 2015 году операторы «Киевстар», «МТС Украина» (теперь Vodafone, а также Life:) (теперь Lifecell), получили лицензии на связь 3G. При этом Lifecell досталась самая дорогая полоса частот, при стартовой цене 2 млрд 708 млн грн оператор заплатил за неё 3 млрд 355 млн грн, став первым победителем тендера.

Эта полоса частот на момент проведения тендера называлась наименее загруженной, и в последующей своей коммуникации Lifecell активно акцентировал на этом внимание. Кроме этого, оператор использует оборудование с технологий 3С-HSDPA/Triple Carrier HSDPA, которая сокращённо называется 3G+, и в теории позволяет добиться скорости передачи данных до 63,3 Мбит/с. Тем не менее, как утверждают в пресс-службе «Киевстар», их сеть также поддерживает Triple Carrier, но на рынке нет смартфонов, которые могут с ней работать, а производители ориентируются на выпуск моделей уже с новыми стандартами 4G и 5G. Таким образом, на рынке нет устройств, которые обеспечивают скорость выше 42 Мбит/с в сети 3G.

Источник: Liga.net

Обновлено: Lifecell ответил на запрос ITC.UA следующим комментарием:

Прежде всего, скорость передачи данных обеспечивается технологией и оборудованием, которые использует компания lifecell в своей сети связи третьего поколения. Оператор приобрел лицензию на использование радиочастотным ресурсом, что выгодно отличается от других лотов, которые были представлены в тендере – прежде всего, не загруженностью соседних частот, что непосредственно влияет на качество сигнала. Кроме того, компания приобрела оборудование, которая позволяет предоставлять услуги с использованием технологи 3С-HSDPA/Triple Carrier HSDPA. Эта технология, сокращенно называемая 3G+, обеспечивает высокоскоростной пакетный доступ с объединением трех каналов, что является расширением базовой версии стандартов технологии 3G и показывает самый высокий уровень скорости передачи данных до 63,3 Мбит за секунду. Самая высокая скорость передачи данных обычно доступна для пользователей телефонов, которые поддерживают трехканальную передачу данных.

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