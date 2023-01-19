Аналог украинского приложения «Дія» в Эстонии будет называться mRiik — вот как оно будет выглядеть [Видео]

В рамках мероприятия Diia Reels во время Всемирного экономического форума в Давосе состоялась презентация эстонского государственного приложения mRiik, созданного на базе украинской «Дії». Это первый экспорт «Дія» за границу, отмечают в Минцифре. В презентации приняли участие глава Минцифры Михаил Федоров и вице-канцлер по цифровому развитию Эстонии Луукас Кристиан Ильвес.

Минцифры и правительство Эстонии сообщили о сотрудничестве осенью прошлого года и первоначально планировали первый выпуск приложения mRiik на базе «Дія» до конца 2022 года. Однако разработка немного затянулась. С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков, а полноценный запуск эстонской «Дії» планируется в середине этого года.

Во время сотрудничества с эстонскими коллегами команда «Дії» поделились кодом приложения и подходами к UX/UI дизайну. Благодаря единой национальной мобильной платформе Эстония сможет сэкономить на затратах на разработку в будущем.

Михаил Федоров также опубликовал короткое промо-видео, наглядно демонстрирующее интерфейс и главные функции приложения mRiik.

Эстония — пожалуй, наиболее прогрессивная в технологическом плане страна ЕС, а ее система электронного управления вполне по праву считается одной из лучших в мире. В Минцифре никогда особо не скрывали, что создавали ведомство в 2019 году, вдохновляясь на успешный опыт Эстонии, и внедряли цифровые реформы, опираясь на эстонский опыт. И вот сейчас Эстония перенимает украинский опыт для создания собственного государственного приложения с документами и услугами.

Это, безусловно, большое достижение и яркое свидетельство международного признания — искренне поздравляем с этим Минцифру и команду разработчиков «Дія», а также желаем неисчерпаемого воодушевления и дальнейших успехов в реализации амбициозных планов масштабировать «Дія» на весь мир. Начало уже положено. В то же время Агентство США по международному развитию (USAID) Агентство США по международному развитию — это независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за невоенную помощь Штатов другим странам. поддержало идею создания аналогов приложения «Дія» в других странах и уже выделило $650 тыс. на проведение технико-экономических обоснований. Молдова среди первых стран заинтересовалась этим предложением, поэтому ждет запуска еще и молдавской версии «Дії».