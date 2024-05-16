Android 14 для TV стала «быстрее», получила режим «картинка в картинке» и новые режимы энергосбережения

Приставки Android TV и Google TV являются одними из самых популярных способов перенести умные функции и потоковые сервисы на обычный телевизор. Эта платформа, как правило, развивается медленнее, чем Android для смартфонов. Однако Google о ней не забывает и на конференции I/O анонсировала Android 14 для TV.

Google предлагает ряд функций и настроек в рамках обновленной ОС. Поисковый гигант утверждает, что Android 14 для TV «быстрее и отзывчивее», чем предыдущие версии. Это приятное улучшение, поскольку торможение и зависание все еще являются проблемой на сегодняшних потоковых устройствах, особенно тех, которые ограничены 1 ГБ или 2 ГБ оперативной памяти.

В то же время предлагаются новые режимы энергосбережения. Теперь доступны 3 различных режима энергосбережения на основе сетевых функций. В то же время Google предлагает больше опций доступности, включая цветовую коррекцию, «расширенные» параметры текста и «улучшенную» навигацию. Новая версия ПО также позволит разработчикам приложений предотвратить воспроизведение контента при переключении входного сигнала телевизора или если сам телевизор выключен.

Наконец, Android 14 для TV предложит поддержку режима «картинка в картинке» для соответствующих моделей телевизоров. Google не раскрывает больше деталей об этой функции, например, поддерживаемые приложения или требования к оборудованию. Можно предположить, что это позволит людям продолжать просмотр контента (например, YouTube или Netflix) во время просмотра главного экрана или потокового каталога другого приложения.

Источник: androidauthority