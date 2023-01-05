Аномально теплая зима в Европе: горнолыжные курорты опустели, в Чехии цветут сады, а Киев третий день подряд фиксирует температурные рекорды

Новый год принес в часть Европы теплую зимнюю погоду, а специализированные сайты разных стран ежедневно отчитываются о новых температурных рекордах в Швейцарии, Польше или Венгрии.

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В Будапеште зарегистрировали рекордно теплую погоду на Рождество, а 1 января температура поднялась до 18,9°C. Во Франции, где ночь с 30 на 31 декабря стала самой теплой с начала измерений, температура поднялась почти до 25°C на юго-западе на Новый год, в то время как, обычно шумные, европейские горнолыжные курорты пустовали из-за отсутствия снега.

Метеорологическая служба Германии, зафиксировавшая температуру выше 20°C, сообщила, что такой теплой зимы в стране не наблюдалось с начала измерений в 1881 году. В Чехии цветут деревья в частных садах, а швейцарский офис метеорологии и климатологии предупредил людей, страдающих аллергией, относительно пыльцы растений, которая уже начала распространяться.

В аэропорту Бильбао в Стране Басков, Испании, температура достигла 25,1°C. Люди грелись на солнце, сидя у музея Гуггенхайма или гуляя вдоль реки Нервьон.

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«Это вроде бы и хорошая погода для езды на велосипеде, но мы знаем, что планета буквально горит. Поэтому мы наслаждаемся этим, но вместе с тем боимся», — говорит французская туристка Джоана Хост.

Три дня рекордов

Новый 2023-й год и в столице Украины начался с температурных рекордов. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдения среднесуточная температура воздуха составила 10,3°C, а максимальная за день достигла 13,2°C. Климатическая норма была превышена на 13,8°C, что соответствует нормам погоды в середине апреля.

Столичные коммунальщики поделились в соцсетях фотографиями сакур, которые расцвели в это время в одном из киевских парков.

В следующие два дня зима в Киеве продолжала удерживать рекордные температурные показатели: 2 января максимальная температура в столице поднялась до 13,2°C, а 3-го немного опустилась до 10,7°C. Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11.01.1991 г.

Причины и последствия

Январская теплая погода вполне ожидаемо вписывается в долгосрочную тенденцию повышения температуры из-за климатических изменений, вызванных действиями человека.

Она также следует за еще одним годом экстремальных погодных явлений, которые, по мнению ученых, непосредственно связаны с глобальным потеплением, включая смертоносную жару в Европе и Индии и наводнением в Пакистане.

Повышение температуры также способствует более раннему цветению растений и преждевременному выходу животных из спячки, что может привести к их гибели во время более поздних резких похолоданий.

Робер Уотард, директор Института Пьера-Симона Лапласа во Франции, сказал, что, хотя температура достигала максимума с 30 декабря по 2 января, теплый период длится уже две недели и он еще не закончился:

«На самом деле, это относительно продолжительное событие».

Пустые склоны

Французское национальное погодное агентство Meteo France объяснило аномальные температуры массой теплого воздуха, двигающейся в Европу из субтропических зон. Это совпало с обычно пиковым лыжным сезоном: однако все поездки сейчас отменены, а склоны опустели.

Курорты в северных испанских регионах Астурия, Леон и Кантабрия были закрыты с рождественских праздников из-за отсутствия снега.

На горе Яхорина в Сараево, которое принимало зимние Олимпийские игры в 1984 году, как всегда, ожидали, что период праздников будет одной из самых загруженных недель в сезоне. Однако подъемники неподвижно зависли над склонами, покрытыми травой.

Соревнования по прыжкам с трамплина в Закопане, Польша, запланированные на выходные 7-8 января, также были отменены.

«То, что сейчас происходит, — это именно то, о чем климатологи предупреждали нас 10-20 лет назад, и сейчас это уже невозможно предотвратить», — сказал Карстен Смид, эксперт по вопросам климата из Германии.

Снижение газовой нагрузки

Тем временем аномально теплые температуры принесли облегчение некоторым европейским правительствам, которые пытались обеспечить дефицитные поставки газа и сдерживать резкий рост цен.

Спрос на газ для отопления во многих странах упал из-за теплого периода, что способствовало снижению цен. Ориентировочная цена на газ за первый месяц торговалась на уровне 70,25 евро за МВт·ч в среду утром, что является самым низким уровнем с февраля 2022-го года — непосредственно перед полномасштабным вторжением россии в Украину.

Источник: Reuters