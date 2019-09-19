Анонсированы 4K-телевизоры Huawei Vision с Harmony OS и поддержкой функций ИИ

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Вместе со смартфонами серии Mate 30 Pro компания Huawei также анонсировала и 4K-телевизоры Huawei Vision. Эти устройства работают под управлением собственной операционной системы Harmony OS.

Первоначально линейка телевизоров Huawei Vision включает модели с экранами диагональю 65 и 75 дюймов. Позже к ним присоединятся 55- и 85-дюймовая модели. Новинки выполнены на базе технологии квантовых точек. Устройства получили тонкие металлические боковые рамки и выдвижную камеру для видеоконференций. Среди других дополнительных функций Harmony OS упоминается возможность использования телевизора в качестве хаба для устройств умного дома, которые поддерживают платформу HiLink.

Производитель также упоминает функции искусственного интеллекта, реализованные в телевизорах. В частности, устройства способны распознавать голосовые команды, распознавать лица и отслеживать движения. Также есть ИИ-режим, который помогает защитить глаза юных зрителей, вероятно, за счёт фильтрации синего цвета. Дополнительно сообщается о возможности простой трансляции контента со смартфонов Huawei, а комплектный пульт ДУ содержит сенсорную панель и может заряжаться через порт USB-C.

Информация о сроках начала продаж и цене телевизоров Huawei Vision пока не сообщается.

Источник: The Verge