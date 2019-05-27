Анонсированы ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15 с улучшенным вспомогательным сенсорным дисплеем ScreenPad 2.0





Компания ASUS подготовила к выпуску пару новых ультрапортативных ноутбуков VivoBook S14 (модели S431 и S432) и VivoBook S15 (модели S531 и S532). Особенностью этих новинок является наличие технологии ASUS ScreenPad 2.0, которая подразумевает использование дополнительного сенсорного дисплея.

Анонсированные ноутбуки выполнены в металлических корпусах, оснащены шарниром ErgoLift, автоматически поднимающим клавиатуру для более комфортного ввода текста, и «безрамочным» (толщина рамки 5,2 мм) дисплеем NanoEdge. Соотношение поверхности дисплея к площади панели составляет 88%. Конфигурация может включать один из процессоров Intel вплоть до модели Core i7 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250. Среди прочих компонентов системы упоминаются твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 1 ТБ, высокоскоростной модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и впервые для линейки VivoBook – инфракрасная камера. Последняя позволяет осуществлять биометрическую идентификацию пользователя за счёт распознавания его лица.

Особое внимание производитель уделяет вспомогательному дисплею ASUS ScreenPad 2.0, который, по задумке, призван повысить продуктивность и удобство использования. Вместо привычного тачпада в ноутбуках ASUS VivoBook S14 и VivoBook S15 установлен цветной сенсорный дисплей диагональю 5,65 дюйма. Благодаря использованию нового программного обеспечения ScreenXpert дисплей предлагает ряд дополнительных функций и возможностей. Например, функция Quick Key позволяет настроить сложные комбинации и последовательности клавиш и запускать их одним нажатие, Handwriting поддерживает рукописный ввод, а Number Key облегчает ввод данных на клавиатуре без дополнительного цифрового блока. Сторонние разработчики также могут задействовать дисплей ScreenPad в своих программных продуктах, используя специальный API. Также отмечается, что в версии ScreenPad 2.0 была доработана и аппаратная часть, что позволило повысить энергоэффективность этой системы.

Новые ноутбуки ASUS VivoBook S14 и VivoBook S15 предлагаются в различных вариантах цветового исполнения корпуса: Moss Green, Punk Pink, Cobalt Blue, Transparent Silver и Gun Metal. Более компактная 14-дюймовая модель имеет массу 1,4 кг, а версия VivoBook S15 весит 1,8 кг. Информация о цене и сроках начала продаж новинок пока не разглашается.