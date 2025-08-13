Samsung представила первый в мире телевизор Micro RGB

Samsung анонсировала старт продаж нового Micro RGB телевизора. Это первое в мире устройство, сочетающее микромасштабную RGB LED-подсветку с гигантским 115-дюймовым экраном. Как заявляет производитель, такое решение предлагает высокую яркость, а также глубину и реалистичность цветов.

Что такое Micro RGB

Новинка основана на собственной разработке Samsung — технологии Micro RGB. В подсветке за панелью расположены микро-светодиоды красного, зеленого и синего цветов, каждый из которых имеет размер менее 100 микрометров и управляется отдельно. В отличие от обычных систем подсветки, где белые или синие диоды работают в комбинации с фильтрами, здесь используется прямая RGB-подсветка с точной регулировкой интенсивности каждого канала.

Этот подход позволил впервые достичь 100% покрытия цветового пространства BT.2020 — стандарта, установленного Международным союзом электросвязи (ITU) для высокоточной цветопередачи. Для сравнения, даже самые лучшие телевизоры с OLED или QD-OLED технологии редко выходят за пределы 80-90% BT.2020.

ИИ в телевизоре

Телевизор Samsung Micro RGB оснащен фирменным процессором Samsung Micro RGB AI. Он в режиме реального времени анализирует каждый кадр, оптимизирует яркость и насыщенность цветов, подстраивает контраст и звук под сцену. Алгоритм Micro RGB Color Booster Pro определяет контент с тусклыми оттенками и динамически усиливает цвет, не искажая естественность изображения.

Благодаря Samsung Vision AI пользователи могут во время просмотра мгновенно узнавать больше о контенте на экране. Функция Click to Search в сочетании с ассистентом Bixby позволяет задавать контекстные вопросы, получать биографии актеров, рекомендации и связанный контент без выхода из текущего просмотра.

Для защиты личных данных телевизор использует платформу киберзащиты Samsung Knox, которая работает и на смартфонах компании. Производитель гарантирует 7 лет бесплатных обновлений ОС Tizen, включая новые функции и патчи безопасности.

Дополнительная технология Micro RGB Precision Color позволяет достичь реалистичной глубины и детализации картинки. Телевизор получил официальную сертификацию Micro RGB Precision Color от немецкого института электротехники VDE.

Samsung применила свое новейшее Glare Free покрытие, которое минимизирует блики даже в ярко освещенных помещениях. Корпус выполнен из металла. Он имеет малую толщину и минималистичный дизайн.

Новый 115-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB уже доступен в США и Южной Корее по рекомендованной розничной цене $29 999. В будущем Samsung планирует выпустить линейку в разных размерах для других регионов.

Источник: techpowerup