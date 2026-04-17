Вэл Килмер умер в 2025-м, но оцифрованным сыграл священника в "As Deep as the Grave": трейлер

На CinemaCon в Лас-Вегасе состоялся первый публичный показ трейлера «As Deep as the Grave» — инди-драмы, в которой роль католического священника и индейского спиритуалиста отца Финтана сыграла ИИ-версия Вэла Килмера. Актер умер в 2025 году в 65 лет от пневмонии. Килмер провел на экране, по словам режиссера, час и 17 минут экранного времени.





Режиссер и сценарист Коэрте Ворхис вместе с братом Джоном объяснили свое решение и сознательно избежали формулировки «выступление Вэла Килмера».

«Вэл Килмер повлиял на это выступление», — сказал режиссер.

Трейлер показывает персонажа в разном возрасте, что стало возможным благодаря генеративному ИИ.





Продюсер Джон Ворхис подчеркнул, что команда придерживалась трех принципов профсоюза SAG-AFTRA: согласие, компенсация и сотрудничество. Наследники Килмера — дочь Мерседес и сын Джек — не только дали разрешение на цифровое воспроизведение отца, но и предоставили архивные материалы для обучения модели и получают компенсацию.

Эта ситуация не беспрецедентна для самого Килмера. Еще при жизни, потеряв естественный голос после рака горла и двух трахеотомий, он обратился к ИИ-компании, чтобы воссоздать собственный голос. Тот же технологический подход применяли и в «Топ Ган: Меверик» — последней роли актера с его участием.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Килмер изначально подписал контракт на «As Deep as the Grave» годы назад — его персонаж был центральным для сюжета. Из-за проблем со здоровьем актер выбыл из проекта в последний момент, и съемочная группа решила снимать без этой роли. Позже поняли, что без отца Финтана фильм не работает — и обратились к детям актера с предложением, которое те поддержали.

Режиссеры сравнили этот прецедент с исполнением актерами ролей реальных исторических фигур — так же, как Килмер когда-то сыграл Джима Моррисона в «The Doors». Но критики указывают: Моррисон не играл себя. Где именно проходит граница — вопрос, который Голливуд пока не решил. Ранее ITC писал, как Скарлетт Йоханссон судилась из-за несанкционированного использования ее образа — и там согласия не было вообще.

Источник: The Washington Post