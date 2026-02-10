tradfi
Новини ШІ 10.02.2026 comment views icon

ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць
Depositphotos

Етан Моллік, професор Wharton School при Університеті Пенсильванії, за допомогою ШІ Claude Code створив працюючий вебсайт і продавав набори з 500 підказок для професійних користувачів за $39. Для цього він дав ШІ команду просто розробити стартап.


Claude Code протягом 1 години 14 хвилин автономно створював сотні файлів коду і підказок, а потім видав один файл для запуску сайту. Завдання було сформульовано так::

“Розроби ідею стартапу на основі веб‑сервісу або програмного забезпечення, яка приноситиме мені $1000 на місяць, при цьому ти виконуєш усю роботу: генеруєш ідею та реалізуєш її. Мені не потрібно нічого робити, окрім того, щоб один раз запустити програму, яку ти мені надаси. Це не повинно вимагати від мене жодних знань з програмування, тож переконайся, що все працює належним чином.”

Після запуску файлу сайт створювався автоматично та розгортався на сервері. Claude Code одночасно генерував сотні промптів для набору з 500 штук і збирав їх у готовий продукт. Моллік повідомив, що система працювала майже без багів, з незначними проблемами у форматуванні сторінок та деякими помилками у текстах промптів. Перші тести показали, що набір підказок можна продавати без додаткового втручання, а кількість створених промптів відповідала очікуваним 500.

ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць
Дані: OneUsefulThing

ШІ також проводив автоматичне тестування сайту: скролив сторінки, перевіряв посилання, генерував звіти про проблеми і сумнівні відгуки. Виявлено було декілька неправдивих маркетингових заяв і фейкових рецензій, які ШІ відзначив у другому, критичному звіті. На момент тестування користувач зазначив, що сайт потенційно міг би принести заплановані $1000 на місяць.

ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць
Дані: OneUsefulThing

Claude Code використовував Skills для автоматизації всіх процесів: Website Creator Skill для структури сайту, Excel Skill для генерації таблиць продажів, а також допомогу у створенні власних Skills для додаткових завдань. Субагенти запускалися для паралельного виконання складних процесів, делегування менш важких завдань дешевшим моделям і прискорення роботи системи.

ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць
Дані: OneUsefulThing

Мало того, професор проводив експерименти з іншими проектами: історичною симуляційною грою, де ШІ створював цивілізації, моделював економіку, погодні умови, тектоніку, сімейні дерева правителів, а також автоматично підсумовував події після кожної зміни. Після кожної ітерації ШІ тестував результат і генерував нову версію без застрягання або повторів.

“Ніколи не відчував себе таким відсталим як програміст. Професія змінюється, внесок програміста стає рідкісним. Відчуваю, що міг би стати в 10 разів ефективнішим, якби правильно поєднав наявні інструменти за останній рік, а невикористання цього — це питання навичок” — заявив про це відомий програміст ШІ Андрій Карпати.

Claude Code на прикладі цього кейсу показав, що користувачі можуть запускати автономні проєкти, створювати продукти для продажу, проводити тестування сайтів і автоматизувати багато процесів без потреби у глибоких знаннях програмування.


Джерело: OneUsefulThing.org

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
Windows немає, а Copilot вже працює: Microsoft тепер активує ШІ ще до встановлення ОС
Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року
Навчи український ШІ: Мінцифри закликає ЗМІ безплатно ділитись текстами з "національною LLM"
Google у стилі Disco — так називається новий браузер компанії з Gemini 3 і генерацією вебзастосунків
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів перевищила 1 мільйон
ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків
Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників
LG й Mozilla "дали задню": можна буде знести Copilot та вимкнути ШІ у Firefox
Менеджер активів про OpenAI: “Я бачив руйнування багатьох компаній, у цієї є всі ознаки”
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
Розробник створив нову мову програмування за добу без написання коду
Вперше у космосі: марсохід Perseverance проїхав 400 метрів під керуванням ШІ
Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти
OpenAI випустила GPT-5.2, доступну у платному ChatGPT: "Більше економічної цінності для людей"
Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п’є” більше води, ніж усі люди, — дослідження
ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати