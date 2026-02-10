ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць

Depositphotos

Етан Моллік, професор Wharton School при Університеті Пенсильванії, за допомогою ШІ Claude Code створив працюючий вебсайт і продавав набори з 500 підказок для професійних користувачів за $39. Для цього він дав ШІ команду просто розробити стартап.





Claude Code протягом 1 години 14 хвилин автономно створював сотні файлів коду і підказок, а потім видав один файл для запуску сайту. Завдання було сформульовано так::

“Розроби ідею стартапу на основі веб‑сервісу або програмного забезпечення, яка приноситиме мені $1000 на місяць, при цьому ти виконуєш усю роботу: генеруєш ідею та реалізуєш її. Мені не потрібно нічого робити, окрім того, щоб один раз запустити програму, яку ти мені надаси. Це не повинно вимагати від мене жодних знань з програмування, тож переконайся, що все працює належним чином.”

Після запуску файлу сайт створювався автоматично та розгортався на сервері. Claude Code одночасно генерував сотні промптів для набору з 500 штук і збирав їх у готовий продукт. Моллік повідомив, що система працювала майже без багів, з незначними проблемами у форматуванні сторінок та деякими помилками у текстах промптів. Перші тести показали, що набір підказок можна продавати без додаткового втручання, а кількість створених промптів відповідала очікуваним 500.

ШІ також проводив автоматичне тестування сайту: скролив сторінки, перевіряв посилання, генерував звіти про проблеми і сумнівні відгуки. Виявлено було декілька неправдивих маркетингових заяв і фейкових рецензій, які ШІ відзначив у другому, критичному звіті. На момент тестування користувач зазначив, що сайт потенційно міг би принести заплановані $1000 на місяць.

Claude Code використовував Skills для автоматизації всіх процесів: Website Creator Skill для структури сайту, Excel Skill для генерації таблиць продажів, а також допомогу у створенні власних Skills для додаткових завдань. Субагенти запускалися для паралельного виконання складних процесів, делегування менш важких завдань дешевшим моделям і прискорення роботи системи.

Мало того, професор проводив експерименти з іншими проектами: історичною симуляційною грою, де ШІ створював цивілізації, моделював економіку, погодні умови, тектоніку, сімейні дерева правителів, а також автоматично підсумовував події після кожної зміни. Після кожної ітерації ШІ тестував результат і генерував нову версію без застрягання або повторів.

“Ніколи не відчував себе таким відсталим як програміст. Професія змінюється, внесок програміста стає рідкісним. Відчуваю, що міг би стати в 10 разів ефективнішим, якби правильно поєднав наявні інструменти за останній рік, а невикористання цього — це питання навичок” — заявив про це відомий програміст ШІ Андрій Карпати.

Claude Code на прикладі цього кейсу показав, що користувачі можуть запускати автономні проєкти, створювати продукти для продажу, проводити тестування сайтів і автоматизувати багато процесів без потреби у глибоких знаннях програмування.





